Beautiful Anticipazioni 9 dicembre 2022: Confessioni pericolose. Finn rivela a Hope un segreto!

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 9 dicembre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale 5, Finn confida a Hope di voler ancora conoscere Sheila. La Logan gli consiglierà di andarci cauto. Intanto tra Brooke e Katie continuano le confidenze.

Finn non trova ancora pace. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 9 dicembre 2022 alle ore 13.45, vedremo il Finnegan tornare a parlare di Sheila. Il ragazzo, approfittando di un momento di tranquillità e di assenza di Steffy, si confiderà con Hope e le rivelerà di voler ancora conoscere Sheila. Il medico dirà alla Logan di sapere che la Carter ha fatto del male alla famiglia Forrester ma ammetterà che la curiosità è comunque tanta. Cosa gli risponderà Hope? Intanto Brooke e Katie rifletteranno su quanto sta succedendo a Eric e concorderanno che, nonostante tutto, Quinn non avrebbe dovuto andare a letto con Carter.

Finn confida un segreto a Hope: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful del 9 dicembre 2022

Finn ha allontanato sua madre dalla sua vita ma la sua decisione continua a pesargli enormemente. Il ragazzo sembra ancora avere il desiderio di conoscere Sheila e vorrebbe che sua madre non si fosse comportata come ha fatto e avesse invece dimostrato a Steffy di essere cambiata. Nella puntata del 9 dicembre 2022 il dottore troverà in Hope una dolce confidente. I due si troveranno da soli a parlare allo chalet e Finnegan approfitterà dell'assenza di Steffy – fuori con Liam e i bambini – per raccontare alla Logan di essere molto combattuto e di voler in ogni modo risolvere questa situazione.

Anticipazioni Beautiful: Hope consiglia a Finn di andarci piano

Hope ascolterà con affetto la confessione di Finn ma non potrà fare a meno di essere preoccupata per lui. Finnegan sta rischiando di mettersi nei guai. Nonostante capisca il suo enorme desiderio di conoscere sua madre, Steffy ha ragione nel dirgli che Sheila è una donna pericolosa e che potrebbe deluderlo. Hope consiglierà al medico di andarci piano e di essere molto cauto. Deve pensare alla sua famiglia, quella ora composta da sua moglie e dai bambini. Niente è più importante in questo momento. Dovrà rifletterci molto bene. Finn accoglierà il suo consiglio e i due si zittiranno al rientro di Steffy e Liam a casa.

Beautiful Anticipazioni: Brooke e Katie in ansia per Eric

Nella puntata di Beautiful del 9 dicembre 2022 vedremo Brooke e Katie lasciarsi andare ad altre accorate confidenze. Le due sorelle, mentre Ridge cercherà di cacciare Quinn dalla Villa, rifletteranno su quello che Eric sta passando e concorderanno sul fatto che la Fuller – ancora una volta – non si è comportata come una moglie devota. Sebbene siano ormai al corrente della disfunzione erettile del Forrester senior, le Logan saranno contrarie alla decisione di Quinn di lasciarsi andare con Carter. Per loro la donna avrebbe dovuto rimanere fedele al marito, nonostante tutto. Purtroppo le cose sono andate diversamente e quello che ora potranno fare, è stare vicino a Eric più che possono.

