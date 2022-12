Beautiful Anticipazioni 8 dicembre 2022: Ridge lo vuole subito! Quinn deve essere cacciata

Anticipazioni TV

Ridge lo vuole subito! Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda l'8 dicembre 2022 alle ore 13.45 su Canale5, il Forrester continuerà ad attaccare Eric e Quinn, convinto che i due gli stiano mentendo. Ridge è certo che la sua matrigna stia ingannando suo padre e lo abbia convinto di qualcosa che non esiste. Lo stilista insiste affinché il suo papà si liberi delle zavorre e cacci immediatamente sua moglie da casa e le impedisca di farsi rivedere alla Villa e nella sua vita. Ma Eric non è del suo stesso parere.

Anticipazioni Beautiful: Eric confida a Ridge di sentirsi solo

Ridge e Brooke hanno aggredito Quinn al loft, poi il Forrester ha seguito la sua matrigna alla Villa, dove lei – stremata dal loro incontro – ha cercato rifugio. Lo stilista è furioso e vedere la Fuller cercare riparo tra le braccia di Eric, dopo quello che ha fatto, è qualcosa che non può tollerare. Nella puntata di Beautiful dell'8 dicembre 2022, Ridge si farà molto serio e dirà chiaramente al padre che la donna che si nasconde dietro di lui, deve essere immediatamente cacciata. Eric gli risponderà, cercando di calmarlo, di aver detto la verità e di aver trovato un equilibrio con la sua consorte. Ma soprattutto gli confiderà di aver fatto certe scelte, dopo aver capito di non voler rimanere solo e di aver compreso tutto questo, dopo il ritorno di Sheila.

Ridge vuole cacciare Quinn di casa: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful dell'8 dicembre 2022

Ridge si farà molto serio e non riuscirà a dare peso alle parole del padre. Eric non può e non deve fidarsi di Quinn né ora né mai. Lui non sarà mai solo e non ha bisogno della Fuller per essere felice. Lo stilista, deciso a risolvere la situazione una volta per tutte, griderà alla sua matrigna di fare i bagagli e di andarsene immediatamente dalla Villa, lasciando per sempre la sua famiglia. Quinn cercherà di fargli capire che stavolta non ha alcuna colpa e che è davvero decisa a fare del bene a suo marito ma a calmare le acque ci penserà Eric in persona.

Beautiful Anticipazioni: Eric caccia Ridge da casa

Ridge si farà piuttosto insistente con Quinn e finirà per scatenare l'ira di suo padre, stanco di sentirlo urlare. Il Forrester senior, dopo averle tentate tutte per convincere il suo ragazzo a smetterla, si farà molto serio e lo inviterà calorosamente a lasciare lui la Villa, e subito. Non ha alcuna intenzione di tollerare altre intrusioni nelle sue scelte matrimoniali e di vita, né da lui né da nessuno. Ridge dovrà quindi andarsene con la coda tra le gambe ma giurerà che presto si prenderà la sua vendetta.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 5 al 10 dicembre 2022.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.