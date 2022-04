Beautiful Anticipazioni 8 aprile 2022: Finn si sottopone al test di paternità!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 8 aprile su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Steffy informerà Liam: Finn sta per sottoporsi al test di paternità!

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata dell'8 aprile 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5: Steffy dice a Liam e a Finn che il giorno stesso si sottoporrà al test di paternità. Poi si reca in compagnia di Finn dalla ginecologa che si appresta ad eseguire il test.

Beautiful Anticipazioni: Steffy è incinta

Steffy, convocata in ospedale, ricevere l'esito del test di gravidanza: è incinta. La Forrester in fondo ne era già consapevole, ma la conferma ufficiale rischia di accendere ancora di più lo scontro, soprattutto perché accompagnata da uno stop della dottoressa riguardo al test di paternità. Steffy infatti, viene informata dei tempi necessari per potersi sottoporre a questo ulteriore esame: è ancora troppo presto per poter stabilire di chi sia il bambino.

Beautiful Anticipazioni: Liam attende con ansia il Test di paternità

Passano i giorni e l'ansia di Liam cresce, Hope resta distante, è preoccupata di poter rivivere le difficoltà già incontrate con Kelly e che la sorellastra, forte di uno progetto genitoriale con Liam, possa tornare a reclamare suo marito. Lo Spencer in verità deve solo portare un po' di pazienza, pare che infatti basti qualche settimana e l'atteso test potrà finalmente dare le risposte sperate. L'accordo con Steffy è che sia Finn, compagno ufficiale della Forrester, il primo a sottoporsi all'esame.

Steffy informa Liam che Finn si sta per sottoporre al test di paternità, nella Puntata di Beautiful dell'8 aprile 2022

Dopo diverse settimane di attesa è finalmente giunto il giorno della verità. Sarà Finn il primo a sottoporsi al Test di paternità. Nell'episodio in onda vedremo Steffy informare l'ex: Lei e Finn si stanno per recare dalla ginecologa, quando la Forrester chiama Liam al telefono e gli dice che presto scopriranno di chi è il bambino che porta in grembo. L'ansia cresce, Liam, Steffy, Hope e Finn hanno vissuto giorni molto tesi, ora la speranza è che tutto si risolva per il meglio e che Steffy possa crescere il piccolo con il padre sperato, il suo fidanzato Finn. Andranno davvero così le cose?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 4 al 10 aprile 2022

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.