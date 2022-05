Beautiful Anticipazioni 6 maggio 2022: Zoe rivela a Carter "Ecco perché mi sono comportata male..."

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 6 maggio su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Zoe imputerà tutte le colpe del suo comportamento al suo passato difficile con gli uomini. Carter le crederà?

Beautiful Anticipazioni: Carter non si fida di Zoe

I tentativi di Zoe di convincere Carter a tornare sui suoi passi continuano a risultare vani. L'avvocato è un osso duro, ferito nei sentimenti e nella dignità ha opposto un netto No alle avance della ex. La Buckingham però non ha intenzione di mollare e prova imperterrita a riconquistare la sua fiducia, ma l'avvocato non è più disposto a rischiare. Carter è infatti convinto che Zoe sia tornata da lui solo perchè Zende ha finito per scegliere sua sorella...

Beautiful Anticipazioni: Zende e Paris come una vera coppia

Nel frattempo tra Zende e Paris le cose vanno a gonfie vele. Tra di loro non ci sono impedimenti, non più, entrambi sembrano quindi pronti a gettare le basi per un rapporto più profondo di una semplice amicizia. E' proprio Zende a fare il primo passo invitando la bella Buckingham a cena, si tratta ovviamente di un incontro romantico e a confermarlo è un bellissimo dono del ragazzo: un abito creato a posta per lei!

Zoe è concentrata su Carter ma non perde di vista Zende e Paris, è probabile dunque che i timori dell'avvocato non siano poi del tutto infondati. Effettivamente sembra che la Buckingham non abbia ancora archiviato la storia con Zende, forse è solo invidiosa della sorella più che realmente attratta dallo stilista, ma di fatto il suo comportamento continua ad insospettire Carter che decide di non concederle una seconda occasione. A Zoe non rimarrà che supplicare l'ex, mostrandosi molto pentita, proverà a giustificare il suo comportamento imputando tutte le colpe alle brutte esperienze avute del con gli uomini nel passato, a partire da suo padre!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.