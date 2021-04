Beautiful Anticipazioni 30 aprile 2021: Thomas terrorizza Douglas per colpire Hope!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 30 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Sally e Wyatt si incontrano, e lei cerca di nascondere la sua sofferenza. Thomas ha baciato Zoe solo per suscitare una risposta emotiva in Douglas.

Beautiful Anticipazioni: Katie prova a convincere Sally a parlare con Wyatt

Purtroppo i medici fanno chiarezza sulla situazione di salute di Sally e, in presenza di Katie, le parlano apertamente: "sei afflitta da una malattia incurabile, ti resta solo un mese di vita". Sally è sconvolta, la Logan ancor di più, ma bada bene a non far trasparire la sua ansia per non affliggere la Spectra, anzi, cerca di incoraggiarla. Andando contro la diagnosi dei medici e l'oggettività della situazione, le dice di non preoccuparsi e che insieme riusciranno a superare anche questa tragedia. Velatamente, Katie proverà a tornare sull'argomento "Wyatt". Non è stata lasciata alcuna speranza alla povera Sally, questa potrebbe dunque essere l'ultima occasione per ricongiungersi con lo Spencer.

Beautiful Anticipazioni: Katie decide di informare Wyatt della situazione di Sally

La Logan, certa che in fondo Wyatt ami ancora Sally e che, se solo sapesse la verità, sarebbe pronto a starle accanto in questo doloroso calvario, proverà - per una ultima volta - a farle cambiare idea. Sally però sembrerà irremovibile, Katie allora, non potrà che rimettersi alla decisione della ragazza, ma il pensiero continuerà a tormentarla. Bill si è accorto che qualcosa non va e, preoccupato per la salute di sua moglie, di recente operata ai reni, spingerà per avere delle risposte riguardo l'atteggiamento schivo della Logan. Sarà a quel punto che Katie confesserà tutto a Bill e, con lui, valuteranno l'idea di informare, in gran segreto, il povero Wyatt! Intanto, la Spectra, incontra proprio lo Spencer e finge per non far trasparire la sua sofferenza!

Thomas bacia Zoe di fronte al piccolo Douglas! Nella Puntata di Beautiful del 30 aprile 2021

Nel frattempo Villa Forrester è in fermento, Thomas ha organizzato una festa di compleanno a sorpresa per la sua fidanzata, Zoe. E' l'occasione giusta per riunire la famiglia intorno alla Buckingham, nella speranza che la ragazza venga perdonata e di nuovo accettata da tutti. Ma non è solo questo l'intento del machiavellico Forrester, vuole sbattere in faccia a Hope la sua felicità e soprattutto farle temere una eventuale sostituzione come mamma di Douglas. Se Zoe dovesse diventare sua moglie, avrebbe infatti tutto il diritto di entrare a far parte della vita del piccolo. Douglas è terrorizzato all'idea di perdere Hope e quando vedrà suo padre baciare appassionatamente una donna diversa dalla Logan, correrà dalla sua mamma per chiedere rassicurazioni. Il piano di Thomas sta iniziando a dare i suoi frutti!

