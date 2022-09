Beautiful Anticipazioni 27 settembre 2022: Eric in balia di Quinn. Brooke e Ridge intervengono!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 27 settembre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale 5, Brooke e Ridge mettono in guardia Eric da Quinn. La Fuller è molto astuta e sta cercando di manipolarlo per aver il suo perdono.

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per le puntate del 27 settembre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda 13.45 su Canale5, Eric è piuttosto scosso dal confronto con Quinn. Sua moglie è stata fin troppo chiara e gli ha rivelato di sentirsi sì in colpa per quanto successo ma di essere convinta di non essere la sola e unica responsabile del loro divorzio. Il Forrester ha accusato il colpo e ha cominciato a riflettere che in effetti la sua ex consorte non abbia tutti i torti. Anche lui ha le sue responsabilità nella faccenda. Brooke e Ridge, vedendo il loro capofamiglia vacillare e temendo che possa tornare indietro sui suoi passi, decideranno di intervenire. Si diranno convinti che Quinn voglia manipolare Eric a suo vantaggio e spingeranno il capofamiglia ad accelerare le pratiche e a rendere ufficiale al più presto la loro separazione.

Anticipazioni Beautiful: Quinn picchia duro, Eric ko?

Quinn ha messo in chiaro le cose con Eric. La Fuller si è recata alla Forrester Creations per parlare un'ultima volta, a cuore aperto, con suo marito. La donna si è scusata con lui per averlo tradito ma gli ha anche fatto notare che la colpa di quanto successo, non può ricadere solo su di lei. La designer ha rivelato al Forrester di essere pronta a subire la sua punizione, di non volere i suoi soldi e di lasciarlo in pace ma lo ha invitato a riflettere sulle sue azioni, prima di cancellarla definitivamente dalla sua vita. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Eric accuserà il colpo e comincerà a vacillare.

Brooke e Ridge spronano Eric a non farsi manipolare da Quinn in Beautiful Anticipazioni 27 settembre 2022

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che il faccia a faccia tra Quinn ed Eric avrà dei risolti piuttosto inaspettati. Il Forrester, sino a ora convintissimo di volersi sbarazzare della moglie al più presto, comincerà a vacillare. Tutta colpa delle parole della Fuller, che ha saputo colpire l'ex consorte nei suoi punti deboli. Lo stilista capo della Forrester Creations inizierà a pensare che anche lui abbia delle colpe in questa faccenda e che la separazione non sia da imputare solo al tradimento della madre di Wyatt. Questo cambio di rotta preoccuperà Brooke e Ridge. I due, vedono Eric in difficoltà, lo metteranno in guardia invitandolo a non farsi manipolare e a non credere a una sola parola uscita dalla bocca di Quinn Fuller.

Beautiful Anticipazioni: Brooke e Ridge vogliono che Eric ufficializzi immediatamente il suo divorzio

Brooke e Ridge si renderanno conto che Eric è scosso e capiranno che Quinn ha fatto breccia – nuovamente – nel cuore del Forrester. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che i due cercheranno di spronarlo a non cadere in trappola e a non lasciarsi manipolare dalla sua ex consorte. Lo spingeranno quindi a ufficializzare quanto prima il loro divorzio e a dire a tutto il mondo che Quinn Fuller è finalmente fuori dai giochi.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 26 settembre al 1° ottobre 2022.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.