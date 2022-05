Beautiful Anticipazioni 27 maggio 2022: Flo dice Sì a Wyatt!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 27 maggio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda a partire dalle 13.40 su Canale5: Shauna da la sua approvazione affinché Flo diventi ufficialmente una Logan. Wyatt confessa a Liam di voler chiedere a Flo di sposarlo. E quando lui le fa la proposta, lei accetta.

Beautiful Anticipazioni: Shauna è felice della possibilità concessa a Flo dalle Logan

Flo non sta nella pelle, le zie hanno già fatto tanto per lei e quest'ultimo importante dono, proprio non se lo aspettavano. E' un onore vedersi riconosciuto il cognome del padre defunto anche se questo vorrà dire rinunciare al cognome della mamma, Shauna, che l'ha cresciuta con tanti sacrifici e standole sempre amorevolmente accanto. Ovviamente la Fulton Senior non vede assolutamente nella scelta di Flo di diventare una Logan una forma di offesa, anzi, anche secondo lei si tratta del meritato riscatto per la sua bambina!

Beautiful Anticipazioni: Wyatt vuole dichiararsi a Flo

Flo sta per diventare ufficialmente una Logan e le zie si stanno prodigando per preparare in tempi ristretti tutti i documenti necessari per il riconoscimento. Wyatt è felicissimo, lo sconvolgente cambio di rotta delle Logan ha avuto origine proprio da una sua richiesta. Sicuro infatti della sofferenza della fidanzata, e pronto ad aiutarla, aveva rivolto un appello a Katie, per fortuna accolto con favore. Flo ha ottenuto così l'agognato perdono, si è ripresa il suo lavoro alla Forrester e ora ha anche il cognome di suo padre. A completare il quadro manca solo una cosa: una dichiarazione ufficiale di Wyatt, accompagnata da un romantico "mi vuoi sposare?"

Flo dice sì a Wyatt, nella Puntata di Beautiful del 27 maggio 2022

Lo Spencer confiderà a Liam il suo progetto di dichiararsi a Flo e il fratello lo rassicurerà sulla risposta della Fulton. Flo ama molto Wyatt e Liam è sicuro che sarà felice di ricevere una romantica dichiarazione. Wyatt è confortato dalle parole di Liam e incoraggiato a fare il grande passo. Dopo la chiacchierata con il fratello si reca infatti da Flo e, diretto, le chiede di diventare sua moglie. La ragazza incredula ma felice, dirà sì senza esitare neppure un attimo!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 23 al 29 maggio 2022

