Beautiful Anticipazioni 25 agosto 2022: Steffy e Finn genitori. Quinn ha le ore contate!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 25 agosto 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 vedremo Steffy e Finn abbracciare il loro bambino mentre Quinn dovrà affrontare il peso delle sue colpe. Tra lei e Brooke è l'atto finale!

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 25 agosto 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5, Steffy partorisce il suo bellissimo maschietto. La coppia è felicissima di tenere tra le braccia il loro primogenito, che verrà chiamato Hayes. I due sono al culmine della gioia mentre Quinn sta affrontando il suo peggior incubo. Brooke ha scoperto tutto e ha interrotto la cerimonia di rinnovo dei voti. Eric è stupito e sta per scoprire che sua moglie lo ha tradito... con Carter Walton. Intanto Donna continua la sua confessione. Vorrebbe tanto poter amare di nuovo Eric.

Anticipazioni Beautiful: Steffy è diventata mamma

Steffy è entrata in travaglio e lei e Finn si sono subito mossi per chiamare l'ostetrica. La Forrester ha dato alla luce il suo bambino e lei e il compagno sono finalmente felici di averlo tra le braccia. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che il piccolo verrà chiamato Hayes e i neo-genitori non vedranno l'ora di presentarlo a tutta la famiglia. Non resta che aspettare che la cerimonia del rinnovo dei voti tra Eric e Quinn finisca. Steffy e il suo compagno ignorano di essersi persi davvero un bello spettacolo. Tra Quinn e Brooke si sta infatti svolgendo l'atto finale!

Per Quinn è la fine dei giochi in Beautiful Anticipazioni 25 agosto 2022

Quinn è spacciata esattamente come Liam e Bill. Brooke ha scoperto – origliando e poi parlando direttamente con Paris – che la Fuller è andata a letto con Carter. La Logan non ha perso tempo e ha immediatamente raggiunto il piano di sotto per fermare la cerimonia del rinnovo dei voti. Al suo “Stop” tutti si sono girati e le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Eric, sconvolto da quanto sta succedendo, chiederà alla sua ex cosa stia combinando. Se questo è un gioco o un vano tentativo di fermarlo, non è il caso che continui. Il Forrester sa che Brooke è contraria al suo rapporto con Quinn ma ora forse sta esagerando. Anche Ridge tenterà di far tacere la moglie, convinto che abbia perso il controllo ma la donna non intende fermarsi. Brooke continuerà a dire che questa farsa deve finire e che la Fuller nasconde un segreto, che deve immediatamente confessare. Con lei pure Carter; anche lui sa ed è coinvolto. Il Walton, tirato in causa, comincerà a capire di dover fare qualcosa e, preso coraggio, comincerà a chiedere scusa a Eric per quello che sta per rivelargli.

Beautiful Anticipazioni: Donna ha speranze con Eric?

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che il rinnovo dei voti tra Eric e Quinn ha sconvolto Donna. La Logan si è ritrovata a parlarne insieme a sua sorella Katie e non ha potuto fare a meno di rivelarle di essere ancora innamorata del Forrester e di ricordare con amore e nostalgia il loro matrimonio. La poverina vorrebbe riportare indietro il tempo o avere ancora una chance con il suo ex marito e forse potrebbe averla molto presto.

