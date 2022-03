Beautiful Anticipazioni 25 marzo 2022: Hope dice No all'ennesimo triangolo amoroso!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 25 marzo su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Liam, pentito per aver tradito Hope con Steffy, chiederà umilmente perdono alla moglie. Hope però...

Beautiful Anticipazioni: Liam faccia a faccia con Hope

Dopo il confronto con Finn è la volta di Hope. La Logan, reduce dal faccia a faccia con Steffy, si ritroverà finalmente di fronte al marito. Il giudizio della Logan è molto severo, nonostante abbia finito per imputare a Steffy quasi tutte le colpe, dicendo alla sorellastra di aver teso una trappola al marito, una volta a tavolino con Liam lo accuserà chiaramente di essere responsabile quanto la sua amante.

Beautiful Anticipazioni: per Hope Liam è colpevole!

Hope si domanda se davvero Liam sia caduto nella trappola di Steffy oppure il ragazzo abbia, ancora una volta, scelto consapevolmente la Ex per perpetrare la sua vendetta. Non basta un presunto bacio con Thomas a giustificare la rapidità con cui ha ripiegato su Steffy, sono anni infatti che Liam, come una banderuola, continua a muoversi tra le due sorellastre. Hope ha accettato che Liam provi amore per Steffy, è riuscita a comprenderlo, ma questa attrazione fisica e sessuale che continua a calamitarlo verso la Forrester la indigna e ferisce.

La bravata di una notte rischia di costare cara a Liam, se la paternità del bambino che Steffy porta in grembo, dovesse infatti essere attribuita proprio a lui, la situazione si complicherebbe. Hope non si sente pronta a rivivere la scomoda situazione di Kelly e dice no all'ennesimo triangolo. Liam dovrà dunque faticare parecchio per ottenere il perdono. Il ragazzo implorerà la moglie, consapevole però che solo il risultato del test di paternità, deciderà le sorti del suo matrimonio.

