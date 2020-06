Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful della puntata in onda su Canale5. Nella Trama dell'episodio Carter cerca di convincere Hope a non firmare le carte per il divorzio.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful della puntata di mercoledì 24 giugno 2020. Nella trama dell'episodio in onda su Canale 5 alle 13.40, Carter ha preparato le carte del divorzio e porta i documenti a Hope. L'avvocato però non è d'accordo con la decisione della Logan e cerca di convincerla a cambiare idea. La ragazza è però convinta di quello che sta facendo ed è pronta a firmare la fine del suo matrimonio con il suo amato Liam. Ma vediamo nel dettaglio quello che succederà.

Beautiful Anticipazioni: Liam torna da Steffy

Hope ha preso la decisione definitiva: divorziare. Liam comincerà una nuova vita con Kelly, Phoebe e Steffy, per la felicità della famiglia Forrester. Ridge gli ha ordinato di tornare da sua figlia e il ragazzo è ormai “costretto” a tornare dalla sua ex moglie, felice di riaverlo al suo fianco. Steffy non può infatti credere di poter ricominciare con l'uomo che ama e nonostante abbia cercato di far cambiare idea alla sua sorellastra, non può negare di essere soddisfatta di come stanno andando le cose.

Carter preoccupato per Hope in questa puntata di Beautiful del 24 giugno 2020

Hope attende i documenti del divorzio per formalizzare la sua decisione. Carter arriva alla Forrester Creations con le carte pronte per la Logan ma non è felice di essere là. L'avvocato vorrebbe infatti che la ragazza ci ripensasse. Non è infatti una decisione saggia quella di lasciare Liam, soprattutto se tra i due c'è ancora amore. Carter cerca in ogni modo di farla ragionare ma Hope è convinta che per lei e Liam sia finita e che senza Beth, morta quella notte sull'isola di Catalina, non abbia più senso stare insieme. La determinazione della giovane figlia di Brooke viene accompagnata dall'arrivo di Thomas, pronto a difendere la sua vittoria.

Anticipazioni Beautiful: Liam con Steffy mentre Thomas ha finalmente Hope

Il piano di Thomas ha funzionato alla grande! Il ragazzo ha ottenuto quello che voleva e ora Liam dovrà firmare le carte del divorzio. Il giovane stilista è felice del suo successo e sta per far cadere la Logan nella sua tela, da cui non sarà semplice uscire. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che questa storia durerà ancora per molto e che le cose tra Liam e Steffy prenderanno una piega inaspettata. Insomma ne vedremo delle belle.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 22 al 27 giugno 2020

