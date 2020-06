Beautiful Anticipazioni 23 giugno 2020: Ridge ordina a Liam di stare con Steffy

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful della puntata in onda su Canale5. Nella Trama dell'episodio Steffy è felice del ritorno di Liam mentre Ridge ordina al ragazzo di non lasciare più sola sua figlia.

Scopriamo cosa ci riserva la puntata di Beautiful di martedì 23 giugno 2020. Nelle Anticipazioni e nella trama dell'episodio in onda su Canale 5 alle 13.40, Steffy è felice di riavere Liam al suo fianco. Nonostante la ragazza abbia tentato di convincere la sorellastra a non rovinare il suo matrimonio e a non lasciare suo marito, non può fingere di non essere contenta di riaccogliere l'uomo che ama nella sua casa e accanto alle loro bambine. Ridge è dello stesso suo parere e i due Forrester pesano che la decisione di Hope, in fondo, non sia stata così sbagliata.

Anticipazioni Beautiful: Una nuova vita per Liam

Liam ha iniziato una nuova vita. Dopo l'addio struggente a Hope, durante una cena in cui i due ragazzi si sono comunque giurati amore eterno, lo Spencer ha deciso di ripartire da Steffy e dalle sue bambine. Hope lo ha spinto tra le braccia della sua ex moglie e lui si prenderà cura di Kelly e Phoebe stando loro sempre più vicino. Decide quindi di chiamare Steffy per informarla di voler passare da lei il prima possibile. La Forrester è molto felice di questa notizia e comincia a pensare che la scelta della sua sorellastra non sia poi così sbagliata.

Steffy felice per il ritorno di Liam in questa puntata di Beautiful del 23 giugno 2020

Liam ha deciso che da ora in poi sarà un padre presente per Kelly e Phoebe. Non che prima il ragazzo non si dedicasse alle bambine ma i problemi con Hope e la loro crisi matrimoniale, lo hanno il più delle volte distratto. Steffy è felice di riavere per sé suo marito ed è pronta ad accoglierlo nella sua casa quando lui vorrà. La ragazza ha dimostrato grande coraggio nel rinunciare al suo eterno amore e a crescere da sola le sue figlie. Ora però tutto potrebbe cambiare.

Beautiful Anticipazioni: Ridge spinge Liam a ritornare con Steffy

Nella casa sulla scogliera, Ridge e Steffy parlano del divorzio tra Liam e Hope. Se Steffy è ancora turbata dagli eventi, Ridge è felice di quello che sta succedendo. Il Forrester si è dimostrato sin da subito favorevole a che Hope lasciasse Liam libero di crescere – insieme a sua figlia – le sue bambine e ora è contento di sapere che le sue nipoti avranno il padre tutto per loro e farà di tutto perché lo Spencer torni prestissimo nella casa vista mare, che prima condivideva con la Forrester. Ecco perché durante una chiamata, ordinerà al ragazzo di raggiungere immediatamente Steffy e le bambine e di non lasciare mai più il fianco della giovane rampolla della famiglia di stilisti. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che questo atteggiamento metterà a rischio il matrimonio tra lo stilista e sua moglie. Ridge e Brooke rischiano di divorziare!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 22 al 27 giugno 2020

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.