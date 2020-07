Beautiful Anticipazioni 22 luglio 2020: Justin a caccia della verità su Emma...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful, per la puntata del 22 luglio 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, alla Forrester tutto lo staff si riunisce per commemorare la povera Emma e darle un ultimo saluto. Sui volti di tutti c'è una profonda tristezza; nessuno si sarebbe mai aspettato la sua scomparsa. Justin vuole la verità! Lo zio della vittima sprona la polizia a emettere una dichiarazione ufficiale sulla morte della nipote: è stato un incidente o qualcuno l'ha uccisa?

L'ultimo saluto a Emma in questa puntata di Beautiful del 22 luglio 2020

Tutti i dipendenti della Forrester si riuniscono nella grande azienda di moda per commemorare Emma. La morte della Barber è stato un fulmine a ciel sereno e nessuno si capacita della sua prematura dipartita. Xander, Zoe e Flo sono impietriti. Sono infatti convinti che Thomas ci abbia messo lo zampino! Il Forrester sarebbe infatti capace di tutto pur di perseguire i suoi scopi e ha già dimostrato di essere malvagio, decidendo di non rivelare a Hope, la verità su Beth. I tre lo affrontano ma come sempre ricevono solo minacce in cambio.

Beautiful Anticipazioni: Si infittisce il giallo sulla morte di Emma

È giallo sulla morte di Emma. Nessuno ha le prove per identificare il suo incidente come accidentale o come omicidio. Intanto però Brooke e Hope sono sconvolte! Pam ha rivelato loro un particolare agghiacciante su Emma e sulle sue ultime ore di vita. La Douglas ha visto la ragazza discutere animatamente con Thomas e ha sentito che il Forrester le intimava di non andarsene dalla casa di moda. Cosa è successo in quelle ore? Hope vuole vederci chiaro!

Anticipazioni Beautiful: Justin vuole la verità!

Hope si stupisce che Thomas non abbia fatto menzione della discussione con Emma e comincia a sospettare che qualcosa non quadri. La ragazza però, ingenuamente, non va a fondo nella faccenda e si lascia convincere dalla finto shock in cui il giovane sembra essere caduto. Intanto Justin si confida con Bill. Com'è possibile che la polizia non abbia ancora emesso una dichiarazione ufficiale su quanto successo? Il Barber vuole la verità!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.