Beautiful Anticipazioni 21 luglio 2020: Un particolare gela Brooke e Hope...

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Beautiful del 20 luglio 2020. Nell'Episodio in onda su Canale5, Brooke e Hope scoprono che Emma e Thomas avevano litigato.

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful, per la puntata del 21 luglio 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 13.40 su Canale5 vediamo che mentre continuano le indagini sulla morte di Emma, Pam rivela a Brooke e Hope un particolare agghiacciante. La sera dell'incidente, la Douglas ha visto Thomas e Emma discutere animatamente ma purtroppo non ha sentito il contenuto del loro folle litigio.

Beautiful Anticipazioni: Chi ha ucciso Emma?

L'addio a Emma ha sconvolto la Forrester Creations. La poverina ha avuto un brutto incidente e secondo la ricostruzione della polizia, pare abbia perso il controllo della sua auto, finendo nella scarpata. È giallo sulla morte della Barber ma c'è chi sospetta che dietro a questa tragedia ci sia lo zampino di Thomas. Xander, Zoe e Flo sanno di cosa è capace il Forrester, pur di arrivare ai suoi scopi e pensano che possa essersi macchiato le mani di sangue, per non perdere Hope.

Beautiful Anticipazioni: Brooke in ansia per Hope

La notizia della morte di Emma ha mandato sotto shock Bill, così come tutti i colleghi della Forrester della ragazza. Brooke ha paura che questa tragedia mandi ancora più in crisi sua figlia Hope mentre Ridge continua a persuadere sua moglie che ora la ragazza può contare sull'affetto di Thomas. Ma qualcosa turba la Logan, sempre più convinta che il giovane Forrester non sia adatto ad asciugare le lacrime della sua bambina.

Un particolare agghiacciante in questa puntata di Beautiful del 21 luglio 2020

E in effetti i sospetti di Brooke corrispondono alla verità ma né lei né Hope ne hanno certezza. Un particolare agghiacciante comincia a serpeggiare tra le Logan e a metterle in guardia. Pam, arrivata a Villa Forrester, racconta loro che l'ultima persona ad averla vista viva è stato Thomas. Ma soprattutto dice loro che tra i due c'è stato un forte litigio di cui purtroppo non ha sentito l'argomento. La Douglas ha solo capito che Thomas cercava di convincere Emma a non andarsene mentre lei aveva un gran fretta di lasciare l'azienda. Hope e Brooke storcono il naso... cos'è davvero successo?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.