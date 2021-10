Beautiful Anticipazioni 15 ottobre 2021: Steffy accusa Hope "ti sei presa Phoebe ora vuoi anche Kelly?"

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 15 ottobre 2021. Nelle Trame dell’episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Steffy, che ha un grave problema di dipendenza da farmaci, vuole che sua figlia torni a casa con lei. Ma Hope e Liam si oppongono non ritenendola in grado di prendersi cura della bambina.

Beautiful Anticipazioni: Liam ha allontanato Kelly da Steffy con il benestare di Hope

Liam ha ormai constatato con rabbia che Steffy non è in sé. Lo Spencer ha trovato la Forrester in stato di totale incoscienza, praticamente svenuta, mentre nessuno vegliava su Kelly. Il quadro è stato subito chiaro: Steffy è ancora dipendente dagli antidolorifici e anche se lo nega, non è in grado di occuparsi di se stessa e della bambina. Lo Spencer è stato dunque costretto a prendere una decisione sofferta, portare via la bambina da casa di sua madre. Hope, allertata da Thomas, riguardo a una presunta gelosia di Liam nei confronti di Steffy, non può che compiacersi del duro atteggiamento assunto da suo marito. La Logan è affezionata a Kelly e sicuramente preoccupata per la sorellastra, ma non è solo questo a spingerla a fare pressione su Liam, forse inconsapevolmente, ha paura della Forrester e vuole indebolirla.

Beautiful Anticipazioni: Brooke e Hope appoggiano la scelta di Liam

Steffy ha bisogno di Kelly, è l'unico pensiero che riesce a tenerla ancorata alla realtà, quella sofferta realtà da cui ha trovato sollievo grazie all'uso/abuso di antidolorifici. Liam non vuole certo aggravare la situazione della Forrester, ne farla soffrire ulteriormente, ma sente di dover fare tutto il possibile per evitare che Kelly viva una condizione di disagio e pericolo. Nonostante la crudele decisione, Lo Spencer si è ripromesso - dopo aver ovviamente messo al sicuro sua figlia - di aiutare e sostenere anche Steffy. In fondo quella di Liam è una scelta saggia e le Logan, anche se forse motivate da un po' di rabbia nei confronti dei Forrester, non possono che appoggiarla. Hope e Brooke si mostreranno infatti irremovibili: Kelly resterà con il padre finché Steffy non si sarà completamente rimessa e avrà risolto i suoi problemi relativi all'abuso di antidolorifici.

Steffy infuriata con Hope e Liam, nella Puntata di Beautiful del 15 ottobre 2021

Dopo aver parlato con Thomas, Steffy si precipita a casa di Brooke, cogliendo di sorpresa sia Liam che le Logan. La ragazza, visibilmente sconvolta e su di giri, iniziato ad inveire contro la coppia. Ricorda all'Ex di averle già tolto Phoebe e di averla abbandonata al suo dolore, poi passa a Hope: "Ti sei presa Liam, poi Phoebe, hai strappato Douglas a Thomas e ora vuoi anche Kelly?". Liam, al suono di queste parole, perde le staffe, ma le Logan intervengono per calmare gli animi. La Logan senior giura a Steffy che la bambina tornerà da lei appena si sarà rimessa e Hope conferma la promessa e aggiunge: "Tu ti sei presa cura di Beth ora io mi prenderò cura di Kelly, quando starai bene tornerà a stare con te!"

