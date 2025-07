BCT Festival di Benevento 2025, i The Jackal si raccontano: da Pesci Piccoli 2 al nuovo programma che condurranno su Rai2

Anticipazioni TV

I The Jackal sono stati ospiti al BCT Festival di Benevento 2025 per presentare la seconda stagione di Pesci Piccoli, serie comedy disponibile su Prime Video dal 13 giugno. Ma, non solo: ai nostri microfoni hanno anche anticipato qualche dettaglio su Gli Scatenati, il programma ispirato a Chi ha incastrato Peter Pan? che condurranno in autunno su Rai2.

I The Jackal al BCT Festival di Benevento 2025: "Pesci Piccoli 2 è nata perché sentivamo che avevamo ancora molto da raccontare"

Pesci Piccoli: Un'agenzia, molte idee, poco budget non poteva concludersi con un'unica stagione, ci dicono i The Jackal quando li incontriamo al BCT Festival di Benevento 2025. Perché c'era ancora tanto da raccontare, altre suggestioni da accogliere: da qui nasce l'idea per Pesci Piccoli 2. "Abbiamo deciso di girare anche una seconda stagione" ci dice Gianluca Fru "perché sentivamo che c'era ancora tanto da fare, da dire. Forse anche per una terza stagione, la butto lì". Gli fa eco anche Martina Tinnirello, che sottoliena "era il 2023 quando è iniziata questa avventura, mi sono sentita come se mi avessero buttato in una piscina, perché avevo fatto sempre e solo teatro, è stato il mio lavoro su un set così importante e tornare mi ha fatta sentire parte del processo creativo. Ci sono state diverse suggestioni, anche autobiografiche, che abbiamo inserito nella serie".

Secondo Aurora Leone girare Pesci Piccoli 2 potrebbe essere stato il portafortuna del Napoli, che quest'anno ha vinto nuovamente lo scudetto...come nel 2023, quando uscì su Prime Video la prima stagione: "Se non vogliono produrre la terza, magari, ci può pensare De Laurentiis, ma non nell'ambito cinematografico, intendo calcistico. Noi ci rendiamo disponibili". Questa seconda stagione ha visto il noto gruppo comico più consapevole, rivela poi Fabio Balsamo, perché "abbiamo ripreso un percorso già avviato, si trattava di fare un lavoro di rifinitura, che è sempre meglio, perché hai gettato le basi. Devi solo approfondire e curare i dettagli, anche dei nostri personaggi, inoltre, abbiamo alzato da soli il livello di aspettative verso questo prodotto, ci siamo messi veramente in difficoltà, abbiamo capito dove osare, dove spingere i contenuti di questa serie ed è stato bello perché siamo ripartiti con una sfida consapevole e molto più difficile rispetto alla prima".

Le references cinematografiche e il citazionismo della cultura dei millennials sono sempre stati la cifra stilistica del gruppo comico, perciò, non sorprende che nella seconda stagione di Pesci Piccoli si spazi dall'episodio tributo alla Melevisione, a Fight Club. Sulla scelta delle citazioni è intervenuto lo sceneggiatore Alessandro Grespan, che ha dichiarato: "Le citazioni devono essere sempre una rifinitura che viene dopo, quando è stato deciso qual è il cuore della storia e dell'episodio e, quindi, ci teniamo a dire che non si parte quasi mai dalla reference in sé. Penso a Episodio 3, senza fare spoiler, il Compliment Club nasceva dai nostri brainstorming, dove notammo come reagiscono gli uomini quando gli fai un complimento". "E vedi la differenza con le donne" aggiunge Aurora Leone " che hanno più facilità a scriversi i commenti, su Instagram ad esempio, è tutto un 'sei bellissima', 'no amo tu', 'no tu troppo', 'tu al quadrato' e poi c'è un'equazione differenziale del tu...".

"Invece noi non ci riusciamo" riprende Grespan "e da lì abbiamo detto 'ok proviamo a raccontare questa cosa, potremmo raccontarla in stile Fight Club, potrebbero stare in cerchio e farsi complimenti e non so come, ma credo che sia questa la magia delle idee o la pazzia, ci siamo detti 'se fosse un club dei complimenti tipo Fight Club? ' E questa cosa ti illumina l'intero episodio, perchè poi anche nel finale c'è una delle citazioni più fighe che abbiamo fatto secondo me. C'è la scena finale epica, iconica di Fight Club con i grattacieli che crollano, ma non sono grattacieli a crollare...ma un gender reveal sbagliato. L'abbiamo amata molto, però, penso che le scene funzionino meglio, così come anche le citazioni, se ci si arriva attraverso una storia storia, quindi, prima capiamo cosa vogliamo raccontare ".

BCT Festival di Benevento 2025, i The Jackal anticipano cosa possiamo aspettarci da Gli Scatenati, il nuovo programma che condurranno su Rai2

Ai The Jackal abbiamo, però, anche chiesto se potevano anticiparci qualcosa su Gli Scatenati, programma tv che condurranno a partire dall'autunno su Rai2, come rivelato nel corso della conferenza stampa di presentazione dei Palinsesti autunnali Rai 2025/2026: "Partiamo dal fatto che è un progetto in preparazione, quindi, non possiamo esporci troppo sul tipo di lavoro che ci sarà all'interno, perché non vogliamo, ma anche perché non lo sappiamo ancora neppure noi. Ci stiamo lavorando, è un cantiere ancora aperto" rivela Gianluca Fru.

Il programma vedrà protagonisti un gruppo di bambini e bambini di diverse età, che con la loro imprevedibilità si presteranno a interviste strampalate e divertente. Immediato è quindi il collegamento con Chi ha incastrato Peter Pan? condotto da Paolo Bonolis e andato in onda su Canale5 fino al 2017: "Sicuramente Chi ha incastrato Peter Pan? è stato un grande riferimento" risponde Fabio Balsano "perché l'abbiamo visto e riprenderemo quel lavoro, averlo in considerazione per il programma, sicuramente, sarà per noi fondamentale, perché la dinamica con i bambini è la stessa. Sarà importante per noi anche fare riferimento, in qualche modo, approfondire quelle dinamiche che sono state di Bonolis prima e di Gerry Scotti, successivamente, quindi, questo è quello che possiamo dire".

Il titolo, aggiunge Gianluca Fru, è ancora provvisorio, dato che il lavoro sul programma non è ancora terminato, ma rappresenta per i The Jackal motivo di grande orgoglio: " Soprattutto, perché la casa di produzione che continua il format è venuta da noi, sia per avere la nostra cifra, al punto tale da affidarci anche la scrittura del programma, che verrà fatta da noi e anche da una parte del team di autori del format originale, quello di Bonolis e Gerry Scotti. Quindi, poter dire 'programma scritto e condotto da The Jackal' per noi è una grandissima responsabilità. Poi perché è un programma fichissimo, che adoravamo e a cui possiamo portare davvero la nostra essenza di performer. Perciò, è una cosa molto molto bella. So che vorreste sapere di più, ma immaginatevi un treno in corsa che è partito velocissimo e noi ci siamo saliti sopra come dei cowboy e ora ci stiamo come dei banditi - più che dei cowboy- ci stiamo assestando, lo stiamo scrivendo. Ripeto il titolo non è quello definitivo, lo stiamo ancora valutando". Purtroppo, non riusciamo a sapere di più e la nostra chiacchierata si conclude così: "Ci sentiamo tra qualche mese" dichiara Fru e aggiunge, ironico, "e prometto che dirò tutto, anche quello che non potrei dire da contratto".

Foto di copertina: © Alessia Giallonardo