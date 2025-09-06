Ballando con le Stelle: Chi è Nancy Brilli? Età, Marito, Figlio. Tutto sulla Concorrente del Varietà di Rai1

Anticipazioni TV

Conosciamo meglio una delle concorrenti in gara nella nuova edizione del varietà di Rai 1, Ballando con le Stelle, Nancy Brilli!

Scopriamo qualcosa in più su Nancy Brilli, l'attrice che quest'anno parteciperà alla nuova edizione del varietà di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle!

Nancy Brilli: Età, Famiglia ed Esordi della Concorrente di Ballando con le Stelle

Nicoletta Brilli, il cui nome d'arte è Nancy Brilli, è nata a Roma il 10 aprile del 1964; quindi è del segno dell'Ariete ed ha 61 anni. Quando aveva soltanto 10 anni ha perduto sua mamma. Da adolescente, invece, ha frequentato l'Istituto Statale d'Arte Roma 1 insieme a Vittoria Squitieri, la quale poi la presenterà al padre regista, Pasquale Squitieri. A quest'ultimo la Brilli deve il suo debutto nel mondo del cinema: nel 1984, appena ventenne, ha esordito come attrice nel ruolo di Miriam Petacci nel film Claretta. L'anno successivo, sempre grazie a Squitieri, ha esordito sul piccolo schermo nella miniserie TV Naso di cane. Nel 1987 ha debuttato anche in teatro con lo spettacolo Se il tempo fosse un gambero.

Ballando con le Stelle: La carriera di Nancy Brilli

Tra i film in cui ha recitato annoveriamo: Sotto il ristorante cinese di Bruno Bozzetto, Compagni di scuola di Carlo Verdone, Piccoli equivoci di Ricky Tognazzi - grazie al quale si è aggiudicata il David di Donatello ed un Nastro d'argento -, Febbre da cavallo - La mandrakata di Carlo Vanzina, Natale in crociera di Neri Parenti, Un'estate al mare di Carlo Vanzina, Ex di Fausto Brizzi, La vita è una cosa meravigliosa di Carlo Vanzina, Maschi contro femmine e Femmine contro maschi di Fausto Brizzi, Un weekend particolare di Gianni Ciuffini. Fra le fiction e le soap in cui la ritroviamo ci sono: Papà prende moglie, Commesse, Il bello delle donne, Donne sbagliate, Caterina e le sue figlie 2, Matrimoni e altre follie. Ha anche una carriera da doppiatrice - ha prestato la sua voce per i film d'animazione Lilli e il vagabondo, Rudolph, il cucciolo dal naso rosso e in Galline in fuga - e da presentatrice: nel 1998 ha condotto i programmi Milano-Roma e Crociera, nel 2024 ha co-condotto BellaMa' - Generazioni a confronto con Pierluigi Diaco. Ha partecipato ad un reality come concorrente, ossia Pechino Express nel 2024, mentre quest'anno farà parte del cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle, trasmissione cult di Rai 1 al cui timone c'è Milly Carlucci.

Vita sentimentale e Instagram e di Nancy Brilli

Dal 1987 al 1990 è stata sposata con il collega Massimo Ghini, conosciuto sul set di Due Fratelli, una miniserie televisiva. Dal 1991 al 1994 ha avuto una love story con il cantautore Ivano Fossati, mentre dal 1997 al 2002 è stata sposata con Luca Manfredi, e da questo matrimonio è nato un figlio, Francesco, benché - come ha scritto lei sui social di recente - sulla sua cartella clinica "c'era scritto sterile". La sua relazione più lunga, però, è quella con il chirurgo estetico Roy De Vita, con il quale è stata per circa 15 anni. Attualmente dovrebbe essere single. Il suo profilo Instagram ufficiale è @nancy_brilli_ufficiale, e conta circa 219.000 follower. Sulla sua bio leggiamo: "Io sono surreale, c'è poco da fare".

Scopri le ultime news su Ballando con le stelle.