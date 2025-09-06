Ballando con le Stelle: Chi è Beppe Convertini? Età, Moglie, Instagram. Tutto sul Concorrente del Varietà di Rai1

Anticipazioni TV

Scopriamo qualcosa in più su Beppe Convertini, concorrente della nuova edizione del varietà di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle!

Conosciamo meglio Beppe Convertini, l'attore e conduttore che fa parte del cast della nuova edizione del varietà di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, stavolta come concorrente!

Beppe Convertini: Età, Studi ed Esordi e del Concorrente di Ballando con le Stelle

Giuseppe Convertini, meglio conosciuto con il soprannome di Beppe, è nato a Martina Franca, in Puglia, il 20 luglio del 1971; quindi è del segno del Cancro ed ha da poco compiuto 54 anni. Nel 1987 ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo, prendendo parte a due edizioni del Festival della Valle d'Itria proprio nella sua città natale. Dopo aver conseguito il diploma di maturità, si è trasferito a Torino per studiare Economia e Commercio all'Università. Nel 1989, però, parallelamente alla carriera universitaria, ha intrapreso quella da modello; così ha iniziato a viaggiare e a sfilare nelle più grandi città, come Milano, Parigi e New York. Nel 1994 ha debuttato sul grande schermo, recitando nel film Belle al bar di Alessandro Benvenuti, e sul piccolo schermo, affiancando Amadeus e Federica Panicucci alla conduzione del Festivalbar su Italia 1. Nel 1995 gli è stata affidata la conduzione di un programma, Canzone d'autore su Rai 1.

Ballando con le Stelle: La Carriera di Beppe Convertini

Ben presto ha cominciato a calcare anche i palcoscenici teatrali. Nel mentre, continuava a recitare anche per la televisione, ad esempio nella soap italiana di Canale 5 Vivere, e per il cinema, ad esempio nella perllicola Il cielo in una stanza di Carlo Vanzina. Nel 2004 è stato messo al timone di una trasmissione di Rai 2, ossia Estate sul 2, insieme a Maria Teresa Ruta, e nel 2006 del programma radiofonico Gente della notte su Rai Radio 2. Al 2012, invece, risale il suo debutto alla regia con lo spettacolo teatrale Ars Amandi. Nel 2013, presso il Palazzo Ducale di Martina Franca, ha inaugurato la sua prima mostra di foto e video della sua missione umanitaria in un campo profughi in Siria dal titolo Un girotondo di pace... sulla via di Damasco. In effetti, è da sempre molto attivo nel sociale. Ad esempio, è stato anche testimonial di Terre des Hommes, una campagna per le bambine schiave, e di numerose edizioni del Convivio, una mostra mercato di beneficienza. Inoltre, è partito per diverse missioni umanitarie, poi seguite dalle sue mostre, e dal 2010 lavora con City Angels per aiutare i clochard. Nel 2019 lo ritroviamo alla conduzione de La vita in diretta Estate su Rai 1, con Lisa Marzoli, e, sulla stessa rete, di Linea verde, con Ingrid Muccitelli. Dal 2020 presenta C'è tempo per... al fianco di Anna Falchi, e dal 2021, sempre con quest'ultima, presenta Uno Weekend, ed in solitaria Azzurro. Storie di mare e Evoluzione Terra. Dal 2023 conduce Unomattina in famiglia con Monica Setta e Ingrid Muccitelli. Tra i vari premi che ha vinto nel corso di tutti questi anni di carriera annoveriamo: Premio Miglior Conduttore 2021, Premio Internazionale "G. Falcone - P. Borsellino" - Sezione Impegno sociale, Premio Antenna d’Oro per la Tivvù, Miglior Presentatore 2024. Ad oggi è pronto per una nuova avventura: farà parte del cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle, programma cult di Rai 1 con Milly Carlucci al suo timone.

Vita Privata e Instagram di Beppe Convertini

Convertini, fervente cattolico, non si è mai sposato. Attualmente non si sa se sia single, ma in passato ha avuto diverse relazioni amorose, come quella con l'attrice Sara Ricci. Quest'ultima, nel corso di un'intervista, ha raccontato che, dopo un anno che stavano insieme, lei perse il loro bebè che portava in grembo; lui non riuscì a superarlo, quindi misero un punto alla love story. Inoltre, si è anche parlato a lungo di una sua presunta storia con un cantante lirico, Giovanni Cavaretta. Il suo profilo Instagram ufficiale è @beppeconvertini, e conta circa 150.000 follower. Sulla sua bio leggiamo: "Attore. Conduttore Unomattina in famiglia e Azzurro. Storie di mare su Rai 1.

Scopri le ultime news su Ballando con le stelle.