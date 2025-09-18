Balene - Amiche per sempre: la nuova serie con Carla Signoris e Veronica Pivetti dal 21 settembre su Rai 1

Anticipazioni TV

Carla Signoris e Veronica Pivetti sono le protagoniste di Balene - Amiche per sempre, una serie che racconta l'amore e l'amicizia tra donne a sessant'anni, in onda su Ra1 dal 21 settembre.

Il cinema e la televisione hanno spesso raccontato l'amicizia e la complicità tra donne, ma quasi sempre in una fascia d'età che va dai 20 ai 40 anni. E dopo? Prova a colmare questo vuoto, almeno nella fiction, Balene – Amiche per sempre, una serie in quattro puntate in onda su Rai 1 dal 21 settembre, con protagonista, nei ruoli principali e per la prima volta insieme, Carla Signoris e Veronica Pivetti, affiancate da un cast di rilievo composto tra gli altri da Paolo Sassanelli, Laura Adriani, Filippo Scicchitano, Manuela Mandracchia, Giorgio Tirabassi e Cesare Bocci. La serie, molto liberamente tratta dal romanzo "Balene" di Barbara Cappi e Grazia Giardiello (Giunti editore, nella collana Terzo Tempo diretta da Lidia Ravera), adattata dalla head writer Fabrizia Midulla, con le scrittrici e Giorgio Nerone e diretta da Alessandro Casale, è stata presentata dagli autori e dal cast nella sede Rai di via Teulada. Ambientata interamente tra Ancona e la riviera del Conaro, la storia parte da due amiche, Evelina (Pivetti) e Milla (Signoris), che si ritrovano dopo dieci anni di ostile lontananza a causa di una lite, al funerale di una loro amica dell'università, esperta di immersioni e appassionata di balene, apparentemente morta suicida. Per quanto siano diversissime tra di loro, artista fricchettona la prima, signora borghese la seconda, entrambe coi loro problemi e traumi personali, il loro ritrovarsi aprirà nuove possibilità all'amicizia e alla vita di entrambe, con una riscoperta dei sentimenti che le porterà anche a indagare per scoprire se dietro la morte della loro amica “balenofila” ci sia qualcosa di losco.

Presentata come una dramedy, ovvero una commedia di situazione con risvolti seri e sentimentali, Balene parla del grande amore della vita delle donne, che non è un uomo ma sono le amiche, come recitava Sex and the City (citata esplicitamente come ispirazione da Midulla, mentre Casale fa più riferimento all'umorismo anglosassone), ma sfiora anche temi come la sessualità delle donne dopo i sessanta, le emozioni e i desideri che non invecchiano con l'età, come cantava Franco Battiato. Veronica Pivetti, attrice, doppiatrice, conduttrice, i 60 li ha compiuti da pochissimi, mentre Carla Signoris ne ha – splendidamente portati – 66 ed entrambe trovano tantissimi punti di contatto tra i loro personaggi e il loro carattere, tanto da dichiararsi “complementari” nella loro diversità ed essere diventate davvero molto amiche dopo questa esperienza che definiscono divertente e liberatoria. Pivetti dice sull'esperienza: Questo personaggio e questo progetto mi hanno fatto sentire nuova come attrice. Ho parecchi trascorsi alle spalle, ho fatta tanta televisione fino ai 52/53 anni poi mi sono presa un po' una pausa, ma mi piaceva l'idea di tornare sentendomi una novità. Ho 60 anni da qualche mese e ho potuto raccontare cose che non ho mai potuto raccontare prima, mi sento totalmente libera in questo ruolo e con un personaggio che mi permette delle cose che non avevo mai fatto, con delle incursioni nel sentimento raramente affrontate in modo così approfondito, oltre che di relazionarmi con un'amica, una donna, e anche questo per me è nuovo. Se ricordate l'ormai lontano Commesse, anche quello raccontava l'amicizia femminile, nel 1998. Ma questa serie parla delle relazioni di donne mature, adulte, spiritose e simpatiche, c'è tanta verità e anche del dolore, una certa malinconia di questa età, dove il dolore è diverso da quello che si prova a 30 o 40 anni.

Carla Signoris non ha avuto molte difficoltà a calarsi nel personaggio di Milla: Nella vita le assomiglio, oscillo tra il sentirmi una dodicenne spaesata e insicura a manie di controllo domestico alla Mario Draghi. E' stato interessante lavorare su un personaggio della mia età che ha attraversato tante fasi, che ha rinunciato a lavorare per rendere libera la figlia che però ha altri sogni. Solitamente su donne di questa età si fanno tragedie o biografie, qua si sorride e ci si emoziona perché le emozioni non cambiano, io ho in programma di innamorarmi dopodomani (ecco che vi ho fatto il titolo!). Insomma è stato un gran bel lavoro con Veronica con cui siamo diventate amiche, Alessandro ha creato un set sereno durante i 4 mesi ad Ancona, fuori casa, Paolo Sassanelli è stato un fedifrago perfetto, ma tutti sono stati bravissimi. Mi piace l'idea di raccontare un periodo della vita che generalmente non viene raccontato, l'età va avanti e la vita va avanti, i 60 anni di adesso sono i trenta o quaranta di un tempo.

Nella serie si parla anche di desideri che si risvegliano o che non si sono mai addormentati (scatena l'ilarità generale la rivelazione che a un certo punto ci sia un accenno alle "cremine lubrificanti". Ancora Veronica Pivetti: Io rivendico in questa serie le pulsioni, perché non parliamo solo di passione ma raccontiamo le nostre pulsioni, una cosa più materiale, istintiva, è una novità assoluta raccontare le pulsioni di due sessantenni. Spero che aiuti le signore che ci vedranno a casa e i loro mariti magari un po' abbioccati sul divano e che entri nelle teste di questi uomini che forse la donna che hanno accanto la devono guardare sotto un altro punto di vista. Insomma, i temi sono tanti e ruotano intorno a due donne tradite e disilluse, che a sessant'anni decidono di rimettersi in gioco, magari di innamorarsi di nuovo (di coetanei e non di ragazzini) e di darsi una seconda possibilità. Il tutto con quella spruzzatina di giallo che tanto piace al pubblico di Rai 1. Vi ricordiamo l'appuntamento con Balene – Amiche per sempre in prima serata dal 21 settembre per quattro puntate composte da 8 episodi da 50 minuti, il primo dei quali sarà disponibile in anteprima su RaiPlay dal 19 settembre.