Amici 24, in onda stasera su Canale 5 la quinta puntata del Serale: Giordana Angi ospite della serata

L'attesa è finita! Stasera, sabato 19 aprile 2025 su Canale 5, andrà in onda la quinta e imperdibile puntata del Serale di Amici 24. Ospite d'eccezione in studio la cantautrice e musicista Giordana Angi, che presenterà dal vivo il suo ultimo singolo "Strade" (uscito venerdì 18 aprile per Warner Music Italy).

La quinta puntata del Serale stasera su Canale 5

È tutto pronto per la quinta puntata del Serale di Amici 24, che andrà in onda stasera su Canale 5. Dopo l'ottimo risultato di ascolti della prime puntate, la gara proseguirà tra esibizioni e guanti di sfida per i ragazzi ancora in corsa per la vittoria finale: Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Senza Cri (Cristiana Carella) e Francesco Fasano per il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo; Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro) e Francesca Bosco per la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

Stando alle anticipazioni, stasera ci sarà una doppia eliminazione. Dopo l'uscita di scena di Chiamamifaro (Angelica Gori), chi saranno i prossimi allievi della scuola costretti a lasciare definitivamente la fortunata trasmissione di Canale 5? A giudicare le straordinarie ed emozionanti esibizioni dei ragazzi del fortunato talent show di Maria De Filippi, la giuria formata da Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D'Amario.

Non mancheranno gli scontri in studio tra i professori della scuola. Per quanto riguarda lo spazio comicità, invece, questa settimana non ci sarà nessun comico. Superospite musicale la cantautrice e musicista Giordana Angi, che salirà sul palco del Serale per presentare il suo ultimo singolo "Strade". L'appuntamento è per stasera, sabato 12 aprile 2025, alle 21.40 circa su Canale 5.

