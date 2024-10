Amici 24, in onda oggi su Canale 5 la quinta puntata: Alessandra Amoroso tra gli ospiti in studio

Anticipazioni TV

È tutto pronto per la nuova puntata del pomeridiano della 24esima edizione di Amici, che andrà in onda oggi domenica 27 ottobre 2024 alle 14 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio l'amatissima cantante ed ex allieva Alessandra Amoroso.

Oggi, domenica 27 ottobre 2024, su Canale 5 andrà in onda una nuova e scoppiettante puntata del pomeridiano di Amici, il talent show giunto alla sua 24esima edizione. Tra gli ospiti in studio Alessandra Amoroso, che presenterà il suo nuovo singolo "Si mette male" e il coreografo internazionale David Persons.

Le anticipazioni della nuova puntata di Amici 24

Mancano pochissimo alla nuova puntata di Amici 24, che andrà in onda oggi domenica 27 ottobre su Canale 5. Prosegue il percorso nella scuola per i 15 allievi della 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi: la new entry Chiamamifaro, il tiktoker Diego Lazzari, il figlio d'arte Ilan Muccino, Luk3, Nicolò, SenzaCri, TrigNO e Vybes per la categoria canto; Alessia, Alessio, Chiara, Daniele, Rebecca, Sienna e Teodora per la categoria ballo.

A giudicare la gara di canto Amadeus, volto amatissimo dal pubblico televisivo ed eccellente mattatore degli ultimi cinque Festival di Sanremo. A giudicare, invece, la gara di ballo la ballerina Virna Toppi. Tra gli ospiti della nuova puntata anche Alessandra Amoroso, che presenterà in anteprima assoluta ad Amici il suo nuovo brano "Si mette male", in uscita il prossimo 1 novembre per Sony Music Italy. Non solo. Maria inviterà in studio il coreografo internazionale David Persons, che sarà accompagnato dalla professionista Elena D'Amario.

Nel corso del nuovo appuntamento andranno in onda ben due sfide: una per il cantautore e allievo di Anna Pettinelli, TrigNO, che verrà valutata in studio da produttore Rory Di Benedetto e l'altra per la ballerina del team di Deborah Lettieri, Rebecca, che verrà giudicata da Marcello Sacchetta. Non mancheranno, ovviamente, le discussioni tra i professori della scuola più famosa e seguita d'Italia. Le cose non si metteranno bene per Luk3, che finirà nel mirino della coach Pettinelli. L'appuntamento è per oggi alle 14 su Canale 5.

