Amici 24, in onda oggi su Canale 5 la quarta puntata: Arisa tra gli ospiti in studio

È tutto pronto per il nuovo appuntamento pomeridiano della 24esima edizione di Amici, che andrà in onda oggi domenica 20 ottobre 2024 alle 14 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio Arisa e l'amatissima ex allieva Diana Del Bufalo.

L'attesa è finita! Oggi, domenica 20 ottobre 2024, andrà in onda la quinta puntata del pomeridiano della 24esima edizione di Amici. Tra gli ospiti in studio anche la cantante Arisa, che giudicherà la gara di canto tra i ragazzi della scuola e presenterà il suo ultimo singolo "Canta ancora" colonna sonora del film "Il ragazzo dai pantaloni rosa".

La nuova puntata di Amici 24 in onda oggi su Canale 5

Mancano poche ore alla nuova puntata di Amici 24, che andrà in onda oggi domenica 20 ottobre su Canale 5. Prosegue il percorso nella scuola per i 15 allievi della 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi: la new entry Chiamamifaro, il tiktoker Diego Lazzari, il figlio d'arte Ilan Muccino, Luk3, Nicolò, SenzaCri, TrigNO e Vybes per la categoria canto; Alessia, Alessio, Chiara, Daniele, Rebecca, Sienna e Teodora per la categoria ballo.

A giudicare la gara di canto Arisa, una delle voci più amate e seguite della scena musicale. La cantante presenterà inoltre il suo ultimo singolo "Canta ancora", uscito l'11 ottobre 2024 e colonna sonora del film "Il ragazzo dai pantaloni rosa". A giudicare, invece, la gara di ballo la ballerina e speaker radiofonica Rossella Brescia. Tra gli ospiti della nuova puntata anche l'attrice ed ex allieva Diana Del Bufalo, che sarà la protagonista dello show musicale "Tra sogni e realtà".

Nel corso del nuovo appuntamento andranno in onda ben due sfide: una per la giovane allieva di Lorella Cuccarini, SenzaCri, che verrà valutata in studio dalla cantautrice e paroliera Federica Abbate e l'altra per la ballerina del team di Deborah Lettieri, Teodora, che verrà giudicata dalla temuta Francesca Bernardini. Non mancheranno, ovviamente, le discussioni tra i professori della scuola di Amici. Le cose non si metteranno bene per Sienna, che finirà nel mirino della maestra Alessandra Celentano e di Debora Lettieri.

