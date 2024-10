Amici 24, le Anticipazioni della puntata di domenica 20 ottobre: Sienna a rischio, Diego Lazzari conquista

Gossip TV

Si è conclusa da poco la registrazione della quarta puntata di Amici 24, che andrà in onda domenica 20 ottobre alle 14 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio la cantante Arisa, che ha presentato il suo nuovo brano usato anche per il film Il ragazzo con i pantaloni rosa in uscita il 7 novembre, e Diana Del Bufalo.

Le anticipazioni e gli ospiti della nuova registrazione di Amici 24

Oggi, giovedì 17 ottobre 2024, è stata registrata la quarta puntata di Amici 24, che ha visto le sfide di SenzaCri e Teodora giudicate rispettivamente da Federica Abbate e Francesca Bernardini. Stando alle anticipazioni riportate da Superguidatv, entrambe le allieve della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi hanno trionfato.

A giudicare la sfida di ballo Rosella Brescia. Ultimo posto per Rebecca, che è finita in sfida. Per quanto riguarda la gara di canto, invece, primo posto per Diego Lazzari, che ha ricevuto i complimenti di Arisa, e ultimo per TrigNO, che si è esibito sulle note di Amore Disperato di Achille Lauro. Prova Oreo vinta da Ilan e Wybes, mentre quella Marlù da Chiara, che ha potuto studiare latino con Umberto.

A rischio la partecipazione di Sienna ad Amici 24. Ai professori è stata data la possibilità di mettere a rischio il banco degli allievi. Deborah Lettieri e la maestra Alessandra Celentano hanno puntato il dito contro Sienna, che ha ballato una coreografia extra rispetto a quanto preparato per la gara di ballo. La situazione è degenerata con i professori di ballo che si sono resi protagonisti di un'accesa discussione in studio alla fine della quale Emanuel Lo ha ridato la maglia alla sua allieva.

I ragazzi di Amici 24

La nuova puntata di Amici 24 andrà in onda domenica 20 ottobre alle 14 su Canale 5. 15 gli allievi della scuola che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali. Ilan, la new entry Chiamamifaro, Diego Lazzari, Vybes, TrigNo, Niccolò, Senza Cri e Luk3 per la categoria canto; Alessia, Daniele e Chiara, Rebecca, Teodora, Alessio e Sienna per la categoria ballo.

