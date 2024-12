Amici 24, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: Sting e Raimondo Todaro tra gli ospiti in studio

Anticipazioni TV

Fervono i preparativi per la nuova imperdibile puntata del pomeridiano della 24esima edizione di Amici, che andrà in onda oggi su Canale 5. Tra gli ospiti in studio Sting, Alex Britti e l'ex professore di ballo Raimondo Todaro.

Oggi, domenica 16 dicembre 2024, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 24esima edizione. Per la prima volta in studio la leggenda della musica internazionale Sting, che si esibirà insieme alla cantautrice e musicista Giordana Angi.

Le anticipazioni della puntata di oggi di Amici 24

Mancano poche ore alla nuova e attesissima puntata del pomeridiano di Amici 24, che andrà in onda oggi alle 14 su Canale 5. Dopo l'eliminazione di Diego Lazzari, i 16 allievi del talent show di Maria De Filippi sono: Alessia, Chiara, Daniele, Alessio, Francesca, Teodora e Dandy per la categoria ballo; Vybes, Ilan Muccino, Chiamamifaro, Luk3, SenzaCri, TrigNO, Nicolò, Antonia e Mollenback per la categoria canto.

A giudicare la gara di canto saranno Alex Britti e I Ricchi e Poveri, che si esibiranno con il loro ultimo singolo "Il Natale degli Angeli", mentre quella di ballo il coreografo e ballerino Raimondo Todaro. A valutare invece la sfida che vedrà protagonista il cantante TrigNO sarà Sara Andreani. Super ospiti in studio Sting con la cantautrice ed ex allieva Giordana Angi che si esibiranno sulle note del brano "Il nostro amore", versione riadattata del singolo "For her love" della star britannica.

Stando alle anticipazioni, non mancheranno gli scontri in studio tra i professori della scuola più amata e seguita d'Italia, soprattutto tra la maestra Alessandra Celentano e il giudice Raimondo Todaro. Il motivo? Il talento della latinista Alessia. Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata del pomeridiano. L'appuntamento è per oggi, domenica 16 dicembre, alle 14 su Canale 5. Non mancate!

