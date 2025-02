Amici 24, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: Luca Argentero tra gli ospiti in studio

Anticipazioni TV

È tutto pronto per la nuova e imperdibile puntata del pomeridiano della 24esima edizione di Amici, che andrà in onda oggi domenica 2 febbraio su Canale 5. Ospiti in studio Tancredi, Luca Argentero, Giusy Ferreri e Samantha Togni.

Le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Amici 24

Fervono i preparativi per la nuova puntata del pomeridiano di Amici 24, che andrà in onda oggi alle 14 su Canale 5. Dopo l'uscita di scena improvvisa di Alessio Di Ponzio, gli allievi ancora in corsa per il Serale sono: Alessia, Chiara, Daniele, Antonio, Francesca, Giorgia e Dandy per la categoria ballo; Vybes, Chiamamifaro, Luk3, SenzaCri, TrigNO, Niccolò, Antonia, Jacopo Sol, Deddè e Mollenback per la categoria canto.

A giudicare la gara di canto Luca Argentero, amatissimo attore del cinema e della tv, e la cantautrice multiplatino Giusy Ferreri. A valutare le esibizioni dei ballerini della scuola, invece, ci sarà la ballerina, coreografa e conduttrice televisiva Samantha Togni. Super ospite in studio Tancredi. L'ex allievo della 20esima edizione del talent show di Maria De Filippi si esibirà con un medley dei suoi ultimi singoli Standing Ovation e Belladamorire per Warner Music Italy.

Spazio poi alle sfide di Nicolò e Giorgia. La gara dell'allievo di Anna Pettinelli sarà valutata da Charlie Rapino, mentre la gara di ballo della ballerina del team di Emanuel Lo sarà giudicata da Francesca Bernabini, direttrice della testata Danza Effebi.

Stando alle anticipazioni, assisteremo a un vero e proprio colpo di scena e a una nuova eliminazione. Chi sarà l'allievo/a costretto/a ad abbandonare definitivamente la scuola più amata e seguita d'Italia? Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata del pomeridiano di Amici. L'appuntamento è per oggi, domenica 2 febbraio 2025, alle 14 su Canale 5. Non mancate!

