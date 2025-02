Amici 24, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: Fiorella Mannoia e Garrison tra gli ospiti in studio

Anticipazioni TV

Oggi, domenica 16 febbraio 2025, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Amici, il fortunato talent show giunto alla sua 24esima edizione. Tra gli ospiti in studio la cantautrice Fiorella Mannoia, il coreografo Garrison Rochelle e Rossella Brescia, che giudicheranno le rispettive gare di canto e di ballo dei ragazzi della scuola.

Le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Amici 24

Manca pochissimo alla nuova e attesissima puntata del pomeridiano di Amici 24, che andrà in onda oggi domenica 16 febbraio alle 14 su Canale 5. Il Serale si avvicina e nella scuola ci sono ben 17 allievi decisi a conquistare la tanto ambita maglia d'oro. Dopo Antonia e Alessia, chi di loro riuscirà a convincere i tre prof. di categoria?

Gli allievi ancora in gara sono: Chiara e Daniele per il team della maestra Alessandra Celentano; Francesca, Antonio e Dandy per il team di Deborah Lettieri; Asia e Francesco per il team di Emanuel Lo; Vybes, Chiamamifaro, Jacopo Sol per la squadra di Rudy Zerbi; Luk3, SenzaCri e Mollenback per Lorella Cuccarini; TrigNO, Deddè e Nicolò per Anna Pettinelli.

Stando alle anticipazioni, nella nuova puntata del talent show di Maria De Filippi, altri tre allievi conquisteranno la tanto ambita maglia del Serale. A giudicare la gara di canto l'amatissima e straordinaria artista Fiorella Mannoia, mentre quella di ballo l'ex professore della scuola e coreografo Garrison Rochelle e la ballerina e conduttrice radio e tv Rossella Brescia.

Non mancheranno gli scontri in studio tra i professori del talent show di Maria De Filippi. Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata del pomeridiano di Amici 24. L'appuntamento è per oggi, domenica 16 febbraio 2025, alle 14 su Canale 5. Non mancate!

