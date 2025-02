Amici 24, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: Elisa e Sarah Toscano tra gli ospiti in studio

Anticipazioni TV

L'attesa è finalmente finita! Oggi, domenica 23 febbraio 2025, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del pomeridiano di Amici 24. Tra gli ospiti in studio l'amatissima cantautrice Elisa, che giudicherà la gara di canto, e ben cinque protagonisti della 75esima edizione del Festival di Sanremo: Sarah Toscano, Elodie, Irama, The Kolors e Gaia.

Le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Amici 24

Continua la corsa al Serale per i ragazzi di Amici 24. Sono ancora 11 gli allievi che proveranno oggi a conquistare la tanto ambita maglia oro per accedere alla fase finale del talent show di Maria De Filippi: Chiamamifaro, Vybes e Jacopo Sol del team di Rudy Zerbi; TrigNo e Deddè del team di Anna Pettinelli; SenzaCri e Luk3 del team di Lorella Cuccarini; e ancora Daniele della squadra della maestra Celentano, Francesca, Dandy e Raffaella della squadra di Deborah Lettieri.

Il team di Emanuel Lo è tutto al Serale! Stando alle anticipazioni, dopo Alessia, Chiara, Francesco, Asia, Antonia e Nicolò, altri due allievi riusciranno a convincere giudici e professori e conquistare la maglia oro. A giudicare la gara di canto ci sarà la straordinaria e amatissima cantautrice Elisa, che coglierà l'occasione anche per annunciare le date del suo nuovo tour nei palazzetti "Elisa Palasport Live 2025".

Direttamente dalla 75esima edizione del Festival di Sanremo, cinque superospiti in studio che presenteranno i loro ultimi brani: i The Kolors con "Tu con chi fai l'amore", che porteranno con loro sul palco anche Fru dei The Jackal, Elodie con "Dimenticarsi alle 7", Irama con "Lentamente", Gaia con "Chiamo io chiami tu" e Sarah Toscano con "Amarcord".

Ma le sorprese non sono finite perché Maria De Filippi inviterà in studio anche Maurizio Lastrico ed Emanuela Fanelli, due amatissimi attori tra i protagonisti di "Follemente", il nuovo film di Paolo Genovese. Non mancheranno gli scontri tra i professori del fortunato talent show. Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata del pomeridiano di Amici 24. L'appuntamento è per oggi, domenica 23 febbraio 2025, alle 14 su Canale 5. Non mancate!

