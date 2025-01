Amici 24, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: Dardust ed Ermal Meta tra gli ospiti in studio

Anticipazioni TV

Oggi, domenica 12 gennaio 2025, su Canale 5 andrà in onda la prima puntata dell'anno del pomeridiano di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 24esima edizione. Tra gli ospiti in studio il cantautore Ermal Meta, Dardust, Ornella Vanoni e Garrison Rochelle, che giudicheranno le sfide di ballo e di canto.

È tutto pronto per la nuova e attesissima puntata del pomeridiano di Amici 24, che andrà in onda oggi alle 14 su Canale 5. Dopo l'eliminazione di Teodora, i 16 allievi del talent show di Maria De Filippi sono: Alessia, Chiara, Daniele, Alessio, Francesca, Giorgia e Dandy per la categoria ballo; Vybes, Ilan Muccino, Chiamamifaro, Luk3, SenzaCri, TrigNO, Nicolò, Antonia, Jacopo Sol, Deddè e Mollenback per la categoria canto.

A giudicare la gara di canto una commissione speciale composta dal musicista, compositore e produttore Dardust e dalla straordinaria e amatissima Ornella Vanoni, mentre quella di ballo il coreografo Garrison Rochelle. Super ospite in studio il cantautore polistrumentista Ermal Meta, che presenterà il suo ultimo singolo "Il campione".

Non mancheranno gli scontri in studio tra i professori della scuola. La maestra Alessandra Celentano, in particolar modo, si renderà protagonista di ben due accese discussioni: la prima con il giudice Garrison per Alessia e la seconda con Emanuel Lo per via del compito assegnato alla ballerina Chiara.

