Amici 21, anticipazioni: un altro allievo accede al serale

Anticipazioni TV

Ecco cosa accadrà nello speciale di Amici in onda domani, domenica 20 febbraio 2022.

Oggi è stata registrata la puntata di Amici che andrà in onda domani, domenica 20 febbraio 2022. Ecco le anticipazioni del nuovo appuntamento con il talent, diffuse dal portale AmiciNews: Ospite della puntata Elodie che ha giudicato le cover dei cantanti.

Elodie ha stilato la seguente classifica:

Primi a pari merito sono stati LDA e Aisha che come voto hanno ottenuto 8,5.

A seguire Crytical e Luigi

Albe e Calma sono risultati ultimi in classifica.

LDA ha portato sul palco la cover della canzone “Le tasche piene di sassi” di Jovanotti e ha dedicato la stessa a suo fratello appena nato. Aisha ha cantato “Luce” di Elisa. Crytical, nella gara cover, ha portato la canzone di Samuele Bersani “Spaccacuore“. Luigi ha cantato una canzone dei Rolling Stones. Calma ha fatto la cover della canzone “Falco a metà” di Gianluca Grignani. Infine Albe si è esibito con “Vivere con te” di Luca Carboni.

Sissi e Alex, avendo già ottenuto la maglia del serale, non hanno partecipato alla gara ma si sono esibiti. La prima con “Maniac” . Il secondo con “Vita” di Lucio Battisti.

Elodie non si è esibita, ha soltanto stilato la classifica delle cover e ha detto a Luigi di essere molto bello.

Anche in questa puntata tutti i cantanti inoltre si sono esibiti in una canzone di gruppo. Come titolo è stato scelto “Non avere paura” di Tommaso Paradiso e a giudicare la sfida è stato il maestro Adriano Pennino.

Primi Luigi, LDA e Aisha. Ultimo Crytical.

Nonostante sia Luigi che LDA siano risultati primi nelle classifiche generali, il loro professore Rudy Zerbi non ha ancora dato loro la maglia per accedere al serale.

Presenti anche questa volta in studio sono state le radio: Radio Italia, Rds Next e Radio Norba. Ad esibirsi per loro sono scesi Albe, Luigi e LDA: tutte e tre le canzoni presentate sono state approvate.

Non sono mancate le discussioni tra i professori di canto Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli.

Rudy e Lorella hanno infatti criticato l’alunno della Pettinelli, Gio Montana, perché non si è esibito nella gara cover ma solamente nella gara inediti.

Momento goliardico della puntata: Rudy ha chiesto alla produzione di Amici 21 di mandare in onda un video che mostrava la Pettinelli cadere dalla sedia. I professionisti di ballo Sebastian e Vincenzo sono poi entrati in studio per proporre tra i due professori una sfida con il limbo. Sfida però che è stata rimandata in quanto Anna ha subìto un brutto colpo della strega.

Momento sorpresa per Luigi: Maria De Filippi ha voluto fare uno scherzo all’alunno facendogli credere che per lui ci fosse una sfida a sorpresa. Invece per lui è arrivato il cantautore Alex Britti con la quale ha suonato la chitarra.

Si è passato poi alla categoria ballo. Raimondo Todaro, professore di ballo latino, non era presente in studio ma collegato direttamente da casa.

I ballerini si sono esibiti davanti a quattro giudici diversi di modern, classico, hip hop e latino che hanno stilato la seguente classifica:

Prima Serena con 8.4

Seconda Alice con 8.1

Terzi a pari merito John Eric e Leonardo con 7.9

Quarta Carola con 7.4

Nunzio ultimo con 6.9

Serena ha ballato sulle note di “Scars to your beautiful” di Alessia Cara. Dario sulle note della nuova canzone di Marco Mengoni. Carola ha ricevuto un 6,5 da parte di Garrison. Voto non accettato dalla sua maestra, Alessandra Celentano che ha sbottato contro il collega.

Cristian non ha ballato. Sarà fermo per circa 5 giorni a causa di un mal di schiena.

Non sono mancate nemmeno le discussioni tra i professori della categoria ballo Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Veronica Peparini. In particolare, la Celentano, ha espressamente detto di non gradire gli atteggiamenti e neppure l’aspetto fisico dell’alunno di ballo latino, Nunzio.

Carola si è aggiudicata la maglia oro ed è andata dritta al serale!

I posti al serale molto probabilmente saranno 12 per il totale dei 14 alunni. Ma se i professori vorranno, potranno mandare anche tutti.

Infine le prove social: la prova Oreo è stata vinta da Alex, mentre la prova Tim ha visto vincitrice Carola

Scopri le ultime news su Amici.