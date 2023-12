Alessandro Carbonara alias Grandolfo del Metodo Fenoglio in 3 parole: curiosità, ricerca, divenire. L'intervista

Anticipazioni TV

Proprio ieri sera si è conclusa la miniserie Il Metodo Fenoglio: L'estate fredda, tratta dai libri di Gianrico Carofiglio. Ne abbiamo parlato con Alessandro Carbonara, che interpreta il carabiniere Roberto Grandolfo e che ricorda bene la Bari turbolenta di inizio anni '90.

Ci sono film e serie tv in cui anche il ruolo più piccolo è ben scritto e perfino un personaggio che ha una sola battuta ha una sua funzione all'interno della storia. Per questo è importante che ogni parte venga affidata all'attore giusto, tanto più se fa capolino più volte durante una stagione o una miniserie autoconclusiva. Ne Il Metodo Fenoglio - L'estate fredda, di cui abbiamo visto l'ultima puntata ieri sera, abbiamo imparato a conoscere il carabiniere Roberto Grandolfo, che accompagna spesso l'appuntato Pellecchia nelle sue missioni e che viene preso bonariamente in giro dai colleghi perché non vede l'ora di unirsi in matrimonio con la sua fidanzata.

Nella miniserie con Alessio Boni tratta dai tre romanzi di Gianrico Carofiglio con protagonista il Maresciallo piemontese Pietro Fenoglio, Grandolfo è interpretato da Alessandro Carbonara, che si divide fra teatro, cinema e tv, e che ha lavorato come mimo per diverse opere liriche. Abbiamo avuto il piacere di intervistarlo e di parlare con lui non soltanto de Il Metodo Fenoglio ma anche di buona tv, dei punti deboli del nostro cinema e di Bari, che poi è la sua città, ai tempi dell'incendio del Teatro Petruzzelli. Dal momento che era la prima volta che lo incontravamo, gli abbiamo chiesto di tornare con la mente al giorno in cui ha desiderato per la prima volta di fare della recitazione il suo mestiere: "Volevo frequentare un corso da speaker radiofonico" - ha risposto - "ma quando sono andato a iscrivermi, ho visto, dentro una stanza, gente che faceva cose: si muoveva, parlava, girava, eccetera, così ho chiesto: 'Cosa stanno facendo lì dentro?', 'Un corso di recitazione', 'Ma posso assistere?', 'Certamente'. Ho assistito alla lezione e mi è piaciuta tantissimo, e allora ho detto: 'Ok, mi iscrivo a un corso di recitazione e non più da speaker radiofonico'. Così ho iniziato con un laboratorio molto amatoriale, e da lì mi si è aperto un mondo: ho cominciato a fare laboratori giù in Puglia, poi la scuola di musical di Franco Miseria, che era sceso a Bari, dopodiché ho saputo che a Roma c'era il Centro Sperimentale di Cinematografia. Ho fatto il provino e, come la prassi vuole, è entrato l'amico che mi aveva accompagnato. Ora, ciò che mi salva nella vita è che ho sempre preso spunto dalle cose, anche quelle negative, e infatti mi sono detto: 'Sai che c’è? Vado a vivere anche io a Roma e faccio un'altra scuola'. Mi sono trasferito a Roma - parlo di 20 anni fa - e ho iniziato a studiare con Gisella Burinato, e devo dire che lei mi insegnato tantissime cose. Poi ho fatto 1000 stage, me ne sono andato a New York, ho studiato con Susan Batson e sono tornato in Italia, sempre animato da grande curiosità. Da 10 anni a questa parte sto facendo un grande lavoro su me stesso, un percorso di crescita personale. Ormai la mia vita è focalizzata sul fare in modo che l'universo mi mostri quello che desidero. La mia è una continua ricerca, uno stare sempre nel divenire, ed è così che mi ritrovo a fare ciò che davvero mi piace.

Conoscevi i tre libri di Gianrico Carofiglio con protagonista il Maresciallo Fenoglio?

Mi piace molto leggere. Tendenzialmente ai romanzi preferisco i libri di filosofia, di letteratura, però qualche noir scritto bene l'ho letto. Devo dire che, ancora prima di girare la serie, un libro di Gianrico Carofiglio l'avevo letto. Era proprio L'estate fredda. Quando ho saputo che avremmo girato la serie, l'ho riletto e l'ho trovato ancora più bello. Devo dire che sono un fan di Carofiglio, perché siamo nati nella stessa città e quindi mi riconosco nella sua scrittura. Nei suoi romanzi ritrovo la mia vita, e perciò siamo uniti da questo affaccio dalla finestra è sempre un tuffo nel passato, nelle mie origini. Gianrico ha anche scritto la sceneggiatura, che ho molto apprezzato. Spesso le serie TV seguono uno schema ben preciso, invece Il Metodo Fenoglio mi ha lasciato notevolmente stupito. Ho apprezzato tantissimo l'ambientazione, la fotografia e i costumi. Alessandro Casale, poi, è un ottimo regista, un uomo molto preciso. Ha voluto scegliere lui ogni singolo attore.

Cosa pensi di Roberto Grandolfo? E di Pellecchia, il personaggio di Paolo Sassanelli?

Roberto Grandolfo non è tanto dissimile da Pellecchia, perché questo ragazzo ha un forte senso del dovere, è leale e ha fiducia nella giustizia. Si è un po’ adagiato forse, perché crede nel posto fisso, perché nel Sud è condiderato una meta importante,. Nel suo caso è ciò che gli permette di sposarsi con la sua fidanzata, e infatti nella serie tutti finiscono per parlare di questo matrimonio, che diventa un tormentone. Pellecchia prende sempre in giro Grandolfo esclamando: "Ah, sto matrimonio!". Mi è piaciuto interpretare Grandolfo perché è molto umano e, come Fenoglio, vuole ripulire la città dai furfanti che la affliggono. Il mio personaggio ammira Fenoglio, che da Torino arriva fin lì e fa il Maresciallo in un modo tutto nuovo, perché non ama le armi e si affida all'intuito, all'istinto. Di lui Grandolfo dice: "Cavolo, è una persona che fa questo lavoro in modo rivoluzionario, perché ama portare veramente la verità e l'ordine a Bari". È un compagnone, infine, il mio personaggio e si diverte con Pellecchia, ma quando Fenoglio gli dice di fare una cosa, è preciso. Dimenticavo: Roberto Grandolfo è una persona pulita. Quanto a Pellecchia, è un personaggio che adoro, perché è un barese medio con un fortissimo senso della giustizia. Paolo Sassanelli lo interpreta magnificamente.

Ricordi l'incendio doloso che nel 1991 ha distrutto il Teatro Petruzzelli?

Certamente. Avevo 10 anni. Sono nato a Bari vecchia e ci ho vissuto fino ai 9 anni, e devo dire che i miei mi hanno abbastanza tutelato: per esempio non mi lasciavano andare in giro da solo, cosa difficile da evitare perché è normale che un ragazzino di 8 anni scenda in strada, visto che quella parte della città è come un paesino. Ammetto però di avere parecchi ricordi di sparatorie. Era un continuo di lotte fra clan e non si poteva entrare con un casco dentro Bari vecchia, perché bisognava essere riconoscibili. Se però ci vivevi, nessuno ti rompeva le scatole, ma era tosta. Rammento che, quando andavo da una zia o da una qualsiasi altra parte, mi capitava di passare davanti alle case di persone poco raccomandabili. A volte mi ritrovavo di fronte cinque o sei ragazzini che mi volevano togliere il cappello o rubare i soldi. Vivere in questo modo ti fa crescere, perché o diventi anche tu così, oppure ti fai forza e cerchi un'altra strada. I miei genitori lavoravano entrambi, e ho dovuto anche io tirare fuori un istinto di sopravvivenza, e sono cresciuto in fretta. Quando hanno dato fuoco al Petruzzelli, già abitavo altrove, ma ricordo come se fosse ieri i miei genitori davanti al telegiornale, che mostrava le immagini del teatro in fiamme e si parlava di incendio doloso e di criminalità organizzata. Quel gesto veniva vissuto come un segnale, uscivano fuori i nomi del clan, si facevano innumerevoli illazioni, quindi tutto quello che si racconta ne Il Metodo Fenoglio mi è familiare, e infatti, quando leggevamo tutti insieme la sceneggiatura, mi sono divertito, perché gli altri si lanciavano nelle più azzardate ipotesi. Paolo ed io invece sorridevamo, e abbiamo condiviso i nostri ricordi.

Il Maresciallo Fenoglio - L'estate fredda ha sullo sfondo la storia delle stragi mafiose di inizio anni '90, e quindi la strage di Capaci e quella di Via D'Amelio, nelle quali rimasero rispettivamente uccisi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Tu hai lavorato in un'altra serie che racconta un periodo turbolento delle vicende politiche del nostro paese: quello del rapimento di Aldo Moro. Com'è stato lavorare con Marco Bellocchio in Esterno notte?

Bellocchio per me è sempre stato un maestro del cinema e le tematiche sociologiche e politiche sono una sua prerogativa, e poi come racconta lui Aldo Moro, già protagonista di Buongiorno, notte, non lo racconta nessuno. Marco Bellocchio è molto molto preciso, in particolare nel raccontare la storia attraverso i personaggi, e in modo molto specifico. Io ho fatto un piccolo ruolo nella serie, ma si tratta di un personaggio che è esistito, Paolo Maurizio Ferrari. Bellocchio gli ha dato importanza mettendolo insieme agli altri 2 terroristi che fanno parte degli irriducibili in tribunale. Anche attraverso questi 3 uomini, Marco tira fuori il pensiero di quel momento storico e la ragione per cui le cose sono andate in un certo modo. Per questo ha diviso la serie in capitoli, narrando il caso Moro dal punto di vista della moglie di Moro, del Papa, di Francesco Cossiga e così via. Essere diretti da lui è stato emozionante. Da alcuni anni ha ritrovato un grande entusiasmo e secondo me è ritornato il Bellocchio di un tempo. È come se avesse tirato fuori nuova linfa, una grande grinta, e infatti ha parlato di Buscetta, ha girato Rapito. Marco Bellocchio è uno che non molla, a 80 anni sta sul set, urla, fa, dirige, e poi è attento a ogni attore. Viene, ti dice la cosina e ti lascia libero di sperimentare. Per esempio, prima della mia scena mi ha detto: “Vai, fai, mettiti tra le sbarre e sbraita verso i giudici”.

In Italia si ha la tendenza a prendere spesso gli stessi attori. Non credi che per loro ci sia un po’ il rischio di una sovraesposizione?

Secondo me questa situazione è dettata dal poco coraggio dei produttori di scommettere e di dire: "Sai che c'è? Proviamo insieme, cambiamo politica, lanciamo nuovi attori, prendiamo attori che magari ci sono e si conoscono meno bene, ma sono bravi e possono dare veramente un senso al film". Questa abitudine di far lavorare sempre gli stessi è diventata noiosa ormai per tutti. Io sento dire a persone che guardano la tv e vanno al cinema: "Ma com'è che c'è sempre quello là?'. La gente si è anche stufata. I produttori vanno sul sicuro, dicono: "Sai che c’è? Prendiamo lui o lei e ci mettiamo i soldi in tasca". Questa politica non fa crescere il nostro cinema. Per fortuna è arrivato l'evento Cortellesi. Mi è piaciuto moltissimo C'è ancora domani, e mi ha fatto pensare: vogliamo dare spazio alle donne? Non dev'essere un evento, un caso isolato. Paola Cortellesi, come tante altre, ha delle storie da raccontare. Tuttavia, davanti alle persone che devono dire sì o no, queste donne trovano spesso dei paletti, e quindi restano nelle retrovie e vanno avanti sempre gli stessi. Cerchiamo un equilibrio tra le due cose! Parliamo sempre di cinema al femminile, di maschilismo, ma vogliamo parlare un po’ di unione? Noi nasciamo da una donna e da un uomo, l'unione fa la forza, parliamo di unione! Dobbiamo andare avanti. Non fermiamoci più sulle parole e facciamoci guidare da qualcosa di altro che si muove dentro di noi. Solo così si può essere aperti e accoglienti, e il sistema dello spettacolo italiano, purtroppo, non è né aperto né accogliente.