Alessandra Masi, Chiara Petrone di Un Posto al Sole si racconta: "Sogno in grande e sono ambiziosa come Chiara!"

Abbiamo intervistato Alessandra Masi, Chiara Petrone di Upas, tornata nelle trame per far tremare i Cantieri. E la chiacchierata con la sua interprete ha fatto "tremare" anche noi, in senso positivo, dandoci conferma che quello sguardo magnetico che vediamo in TV appartiene davvero a una donna, a un'artista magnetica e deliziosamente ambiziosa.

Quando abbiamo saputo e abbiamo avuto conferma ufficiale che Chiara Petrone sarebbe tornata nelle trame di Un Posto al Sole, ci siamo subiti emozionati e ci siamo riproposti di intervistare, al più presto, la sua interprete Alessandra Masi. Il personaggio di Chiara, lo ammettiamo, ci piace tanto e quando ha vissuto il punto più basso della sua vita abbiamo provato grande empatia per lei. Questo non sarebbe stato possibile senza un’ottima scrittura di questo personaggio ma anche, e soprattutto diciamo noi, senza un’interpretazione magistrale che la Masi ha saputo donarci. E ammettiamo anche questo: lo sguardo di Chiara, ovvero lo sguardo di Alessandra quando le dà vita, ha quel magnetismo che ti rimane impresso e che ti fa dire “che tipa tosta, lei e la sua attrice!”.

Abbiamo avuto conferma della determinazione, dell'ambizione e del valore umano e artistico di Alessandra Masi con l’intervista che leggerete tra poco e lo diciamo subito, dall’incipit alla fine, le sue risposte ci hanno davvero molto colpito. Chiara Petrone è una donna coraggiosa, forte, ambiziosa e decisa a vendicarsi dei torti subiti prima di lasciare Napoli e ambiziosa, determinata, forte, volitiva e talentuosissima lo è Alessandra. E se il ritorno di Chiara ha fatto e farà tremare i Cantieri, con Marina e Roberto al loro interno, la nostra chiacchierata con la sua interprete ha fatto “tremare” il nostro cuore, in positivo, e siamo sicuri che succederà anche a voi lettori.

Alessandra Masi è Chiara Petrone di Un Posto al Sole

Abbiamo detto prima che abbiamo notato la determinazione, l'ambizione e il valore umano e artistico di Alessandra Masi. Leggendo il suo CV vediamo che il suo percorso di formazione è ricchissimo a dimostrazione del grande impegno profuso dall’attrice nel suo “mestiere” – capirete perché mettiamo tra virgolette questa parola, leggendo l’intervista – e comprendiamo molto bene il motivo per cui a, una delle nostre domande, ha sostenuto una cosa su cui siamo molto d’accordo con lei, ovvero che l’arte e gli artisti non hanno limiti. E non avere limiti, ha portato Alessandra a non fermarsi alla sola recitazione – in teatro, al cinema e in TV – ma l’ha portata – come ci rivela e come leggerete – ad aprire un APS, la Momastudio, per la formazione cinematografica. Questo lo anticipiamo rispetto all’intervista perché crediamo nel valore dello studio di questa raffinata arte qual è la recitazione e siamo davvero orgogliosi che i talenti del nostro paese si mettano in gioco.

Ringraziamo davvero Alessandra per averci regalato un’intervista molto aperta, molto profonda, con quelle rivelazioni che ci fanno comprendere che dietro quello sguardo magnetico c’è una persona magnetica e che, a volte, le impressioni avute davanti a uno schermo corrispondo alla realtà.

Nota non meno importante: non vedremo Alessandra solo in Un Posto al Sole ma la incontreremo molto presto anche su Rai1, in prima serata, in Cuori 3, in arrivo in autunno. E poi, al cinema con un film di cui sapremo sicuramente presto e che non vediamo l’ora di vedere. Alessandra grazie per questi momenti e se tu non puoi rinunciare al gelato al cioccolato, noi non possiamo rinunciare a vederti in TV e al cinema!

Intervista ad Alessandra Masi, la Chiara Petrone di Un Posto al Sole si racconta

Vorrei aprire la nostra intervista facendo una domanda a risposta aperta. Vorrei che ti raccontassi e ci svelassi: chi è Alessandra?

Nel preciso momento in cui rispondo a questa intervista sono su una barca che mi sta portando a Formentera. Tutto per sbaglio, nel senso che dovevo tornare a casa ieri, ma mi hanno cancellato il volo, quindi mi godo quello che offre l’isola. Credo di evolvermi ogni giorno che passa, quindi non mi definisco. Sicuramente è importante sentirmi in armonia con quello che ho intorno; sono poliedrica nel pensiero, ho fatto e mi immagino in tanti ruoli e situazioni diverse ed è proprio la diversità che mi arricchisce. Per esempio sono molto felice di essere qui, su questa barca adesso, ma sono anche tanto felice di sapere che posso tornare a casa. Per casa intendo le mie persone che diventano la mia casa. Sono estremamente disordinata e distratta. Mi piace il gelato alla nocciola da sempre e il cioccolato è una tra le cose a cui non posso rinunciare!

Da bambini ci immaginiamo sempre da adulti. C’è qui sogna di fare l’astronauta, chi il poliziotto e chi magari vuole fare il veterinario. Tu cosa immaginavi di diventare da grande?

Da piccola ero affascinata dal camice bianco, mio padre mi diceva che sarei stata una brava pediatra o almeno così mi immaginava!

Perché hai inseguito il sogno di diventare attrice? Cosa ti piace di questo mestiere?

Ho inseguito questo sogno perché sono cresciuta con questo. A 16 anni avevo già chiara una strada e tutto si è andato a concretizzare pian piano, anche se non si arriva mai ovviamente! È un processo lungo, faticoso, devi avere le spalle molto forti!

La carriera artistica, purtroppo soprattutto in Italia, a volte non è semplice. Cosa spinge secondo te un artista a sfidare le difficoltà e a resistervi?

Questa domanda me la faccio spesso, come molti miei colleghi. Credo che alcuni di noi, siano ingabbiati in una idea che se non riesci ad arrivare dove vuoi, lavorativamente, non puoi esistere come persona o sei un fallimento. Credo che questo ragionamento non abbia nulla a che vedere con l’arte, che invece non dovrebbe mai essere esclusiva ma inclusiva. Il talento e la voglia spesso non bastano, ci sono altre mille dinamiche per il quale un provino può andare o no. Sta a te scegliere se ti va di stare a questo “sistema”! Ci penso spesso, poi puntualmente capita qualcosa di bello che mi fa resistere.

Attualmente ti rivediamo nei panni di Chiara Petrone, che ha una personalità molto forte ed è uno dei personaggi più resilienti di Un Posto al Sole. Chiara ti somiglia oppure siete completamente l’una l’opposto dell’altra?

Siamo diverse. Io sono una pacifica per natura, sorrido sempre a chiunque e cerco di essere gentile, ma forse qualcosa in comune c’è: una grande ambizione; Chiara è ambiziosa, vuole riprendersi il potere che in qualche modo gli è stato tolto in passato, quando è caduta nel tunnel della droga non per sua colpa. Io sogno in grande e cerco di non accontentarmi, quasi mai, vivendo comunque ogni momento ed essendo grata della mia vita! Con tutti gli alti e bassi inevitabili mi ritengo estremamente fortunata.

Senza voler fare degli spoiler che potrebbero guastare la suspense nel pubblico, c’è qualcosa che ci puoi dire su Chiara e sulle sue prossime mosse?

Top secret!

C’è un ruolo che desideri interpretare e per cui ti piacerebbe essere scritturata?

Mi piacerebbe interpretare ancora molti ruoli, dall’agente segreto del film action, alla contessa del film storico! Sicuramente sono molto attratta dai ruoli complessi, e per complessi intendo che abbiano delle rotture grosse, delle fragilità importanti, un mondo interiore pieno.

Se dovessi scegliere tra teatro, cinema e TV, quale sceglieresti?

In questo momento della mia vita sceglierei Cinema e TV. Amo il teatro, ho debuttato lo scorso ottobre al Campania Teatro Festival con un monologo a cui tengo molto, ma in questa fase sento che sto andando verso il cinema e la televisione. È una fase.

A parte Un Posto al Sole, sarai presente nel cast di Cuori 3, una delle fiction più amate negli ultimi anni. Ci puoi raccontare in che ruolo ti vedremo?

Si sarò presente in Cuori 3, che ad ottobre sarà disponibile anche su Netflix. Il ruolo è piccolo e molto divertente, sul set ho girato con splendidi attori ed attrici e il regista, Riccardo Donna, è stata per me una bellissima scoperta! Per il momento non dico altro! Solo che mi sono divertita tantissimo! Dovrete guardare la serie.

Progetti per il futuro o sogni che speri che si realizzino da qui a dieci anni?

Al momento sto girando un film per il cinema e insieme a una collega ho aperto una APS che si occupa di formazione cinematografica, dove facciamo masterclass e laboratori con registi, ci chiamiamo Momastudio! Per il resto mi piacerebbe iscrivermi all’università, dato che, avendo fatto l’accademia, non mi sono più iscritta! Vedremo a settembre… E poi mi piacerebbe avere un figlio o una figlia o due figli, chi lo sa; e poi vorrei andare un mese a New York a studiare, poi alle Maldive, poi in Giappone. Ho un bel po’ di progetti per il futuro!

Che consiglio daresti ai giovanissimi che vogliono entrare nel mondo dello spettacolo? Ci sono delle istruzioni per l’uso per diventare artisti?

Non credo ci siano istruzioni per l’uso. Le fasce sono due: chi fa il mestiere dell’attore e chi è artista. Il mestiere dell’attore si impara studiando e vivendo, facendo le cose, facendo più cose possibili e vivendo più situazioni possibili. È un lavoro artigianale, che va praticato sempre, deve diventare parte della routine. È un mestiere, come tutti gli altri mestieri. Credo poco a chi dice: “non avrei potuto fare altro lavoro che l’attore/l’attrice”. In questo modo ci si limita e l’arte e gli artisti non hanno limiti, almeno credo. Mi sono dilungata… comunque se volete fare gli attori ragazzi e ragazze, è dura sappiatelo, ma è bellissimo quindi forza! Studiare, vivere, studiare, emozionarsi e studiare! L’ho già detto studiare?

