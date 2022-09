4 Hotel, Quinta Stagione: lo show di Bruno Barbieri torna Stasera su Sky Uno con la quinta puntata

Anticipazioni TV

Torna l'appuntamento con Bruno Barbieri e il suo show dedicato all'hotellerie italiana. Dopo la pausa estiva è tempo per la quinta tappa del viaggio tra gli hotel italiani. Dopo Ischia, si vola in Molise. L'appuntamento è per stasera su Sky Uno ma vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta.

Dopo la pausa estiva, Bruno Barbieri torna su Sky Uno con il suo 4 Hotel. L'appuntamento è per stasera, 4 settembre 2022, alle 21.15. Nuovo giro e nuove sfide per lo chef stellato, esperto in hotellerie. Dopo il primo round giocato tra la Sicilia e Ischia, passando per Roma e per i bike hotel tra Romagna e Marche, Barbieri arriverà in Molise per la quinta tappa della sfida tra gli albergatori italiani.

4 Hotel: le regole del gioco dello Show di Bruno Barbieri

Format vincente non si cambia. Quest'anno, come negli scorsi anni, quattro albergatori si sono dati battaglia tra di loro, per aggiudicarsi il titolo di miglior struttura ricettiva della loro zona o della loro categoria. Le regole della gara sono sempre le stesse, con quattro categorie da votare, location, camera, colazione, servizi, prezzo, giudicate da uno voto da 0 a 10. Quest'anno protagonista della valutazione è stata anche la sostenibilità, per cui Barbieri ha sempre avuto grande attenzione e che è stata una delle qualità che hanno fatto o meno apprezzare di più la struttura dall'impassibile e sempre elegantissimo giudice, i cui voti sono segreti sino alla scoperta del vincitore. L'attenzione all'ecologico e all'uso sempre minore dei materiali plastici è un must che Bruno Barbieri segue da diversi anni e con il topper – immancabile alleato del buon sonno – è diventato uno dei capisaldi della buona hotellerie secondo chef Barbieri.

4 Hotel, la Quinta Puntata: Stasera su Sky Uno alla scoperta delle Marche

4 Hotel riparte con il secondo round dopo la pausa estiva. Stasera, 4 settembre 2022, Bruno Barbieri sarà in Molise, pronto a raccontare un paese forse poco conosciuto ma estremamente affascinante. Il viaggio si perderà tra palazzi storici, country house vicino al mare e alberghi diffusi. Come sempre, saranno quattro gli sfidanti. Scopriamo chi:

Borgotufi a Castel del Giudice, un albergo diffuso, rappresentato dalla sua direttrice Antonella;

Antica Dimora Isernia, nel centro storico di Isernia, un albergo diffuso rappresentato dal suo direttore Luca;

Palazzo Cannavina, nel centro storico di Campobasso, un palazzo ducale rappresentato dalla sua proprietaria Emanuela;

, nel centro storico di Campobasso, un palazzo ducale rappresentato dalla sua proprietaria Emanuela; L'Ulivo Bianco, nella campagna molisana a pochi km dal mare di Termoli, un bed and breakfast rappresentato da Teresa, che lo gestisce insieme al marito.

4 Hotel, la Quinta Stagione: ecco le altre tre tappe del viaggio di Bruno Barbieri

La gara condotta da Bruno Barbieri, continuerà con altre tre tappe, che chiuderanno questa Quinta Stagione di 4 Hotel. Dopo la puntata di stasera, in Molise, nelle prossime domenica si continuerà in Calabria, a Bologna e tra i colli bolognesi e ci si fermerà in Valle D'Aosta. In totale, la quinta stagione dello show ha visto toccare ben 8 tappe, a partire dalla Sicilia, nella Val di Noto. Dal mare alla montagna, alla scoperta delle bellezze del Nostro Paese e dell'ospitalità italiana.

4 Hotel va in onda Stasera, dalle 21.15, su Sky Uno.