4 Hotel, Bruno Barbieri, nuova stagione 2023: Stasera in Prima TV su Sky Uno la seconda tappa a Firenze

Bruno Barbieri arriva a Firenze alla scoperta degli hotel più eclettici del capoluogo toscano. Chi sarà il vincitore della puntata in onda stasera su Sky Uno? Scopriamo intanto tutte le anticipazioni della seconda tappa di 4 Hotel di oggi.

Bruno Barbieri torna stasera in Italia - in onda su Sky Uno alle ore 21.15 e in streaming solo su NOW - per la seconda tappa della sfida di 4 Hotel, dopo la prima puntata in onda lo scorso giovedì 18 maggio 2023, che lo ha visto impegnato a Marrakesch con la prima esperienza dello show, oltre i confini italiani. La sfida di oggi - giovedì 25 maggio 2023 - è tra gli hotel più eclettici ed esclusivi di Firenze. Scopriamo insieme chi saranno i quattro albergatori che si daranno battaglia nel capoluogo toscano:

4 Hotel – Bruno Barbieri: la seconda tappa di Stasera è a Firenze

I protagonisti della sfida della seconda tappa stagionale di Bruno Barbieri 4 Hotel saranno:

Bonifacio Falco Howard Leonardi di Casalino, direttore di Casa Howard , boutique hotel di 13 stanze in un antico palazzo d’epoca stile inglese nel quartiere di Santa Maria Novella. Bonifacio, nato da madre inglese e padre italiano, dopo gli studi in Svizzera e in Francia ha deciso di affiancare la madre nella creazione di un luogo lussuoso dallo stile unico, tra classico e moderno;

, in un antico palazzo d’epoca stile inglese nel quartiere di Santa Maria Novella. Bonifacio, nato da madre inglese e padre italiano, dopo gli studi in Svizzera e in Francia ha deciso di affiancare la madre nella creazione di un luogo lussuoso dallo stile unico, tra classico e moderno; Giacomo Bufalini, proprietario dell’ Hotel 4 stelle Orto de Medici , situato in pieno centro storico con 42 camere . In questo hotel storia e modernità si intrecciano alla perfezione. Nell’“orto” che si trova all’interno della struttura si conobbero nel 1489 Lorenzo De Medici e Michelangelo. Nel tempo la storia ha lasciato spazio alla modernità; lo staff è giovane, dinamico e pieno di entusiasmo, e Giacomo ha cercato di rendere così anche l’ambiente e le camere. La maggior parte delle camere sono deluxe; lo stile negli anni è cambiato diventando minimal e moderno, creando una vera oasi di tranquillità lontano dai rumori del centro;

, situato . In questo hotel storia e modernità si intrecciano alla perfezione. Nell’“orto” che si trova all’interno della struttura si conobbero nel 1489 Lorenzo De Medici e Michelangelo. Nel tempo la storia ha lasciato spazio alla modernità; lo staff è giovane, dinamico e pieno di entusiasmo, e Giacomo ha cercato di rendere così anche l’ambiente e le camere. La maggior parte delle camere sono deluxe; lo stile negli anni è cambiato diventando minimal e moderno, creando una vera oasi di tranquillità lontano dai rumori del centro; Asmaa Gacem, proprietaria di Hotel Lungarno Vespucci 50 , un 4 stelle – con servizi da 5 stelle – in una delle zone più chic della città . Giovane imprenditrice franco-marocchina, è in Italia da 9 anni. Il palazzo è uno storico hotel che nell’Ottocento ha ospitato personalità illustri come Tolstoj e Tchaikovsky. Nella facciata e negli interni si vedono i segni della storia con affreschi e arredi classici ben arricchiti da mobili di design; la clientela è perlopiù straniera;

, un – – in una delle . Giovane imprenditrice franco-marocchina, è in Italia da 9 anni. Il palazzo è uno storico hotel che nell’Ottocento ha ospitato personalità illustri come Tolstoj e Tchaikovsky. Nella facciata e negli interni si vedono i segni della storia con affreschi e arredi classici ben arricchiti da mobili di design; la clientela è perlopiù straniera; Simone Bellocci, uno dei tre soci proprietari di 4F, piccolo hotel di design a tre stelle con 14 camere in riva all’Arno situato all’ultimo piano di un palazzo storico. Con fierezza dice che il suo hotel è in una posizione perfetta per chi vuole vedere la “vera Firenze”. Il suo concetto di ospitalità fiorentina è diverso: contrariamente alla maggior parte degli hotel che guardano al passato, la sua ospitalità guarda al futuro. Il 4F si affaccia direttamente sull’Arno ed è arredato con cura e originalità dai soci architetti di Simone; è un ambiente comodo e familiare; in camera non c’è, per scelta, la tv. Questo proprio per spingere l’ospite a godersi la bellezza della città. La struttura è lontana dal caos cittadino ma in 10 minuti a piedi si arriva in centro città.

4 Hotel – Bruno Barbieri: ecco dove si svolgeranno le prossime sfide

Nelle puntate successive il viaggio di Bruno continuerà passando dalle strutture pet-friendly dell’Emilia-Romagna, per poi giungere a Trieste, in Umbria, a Milano e in Carnia, passando per una nuova tappa all’estero, a Malta, alla ricerca di soggiorni indimenticabili e delle ultime novità del settore.

Bruno Barbieri – 4 Hotel: le regole della sfida degli albergatori italiani

In ogni puntata, colleghi e avversari allo stesso tempo - guidati dall’esigente e severo esperto Bruno Barbieri - trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Dopo aver fatto il check-in, per ciascun hotel, lo Chef stellato sperimenterà in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l’un l’altro dando un voto da 0 a 10 su 5 categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo. Voterà anche Bruno che, con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o rivoluzionare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti. Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda. Anche quest'anno sarà data molta importanza al green. Barbieri tornerà a valorizzare le scelte ecosostenibili compiute dagli albergatori; laddove trovasse una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, potrebbe apporre il suo inconfondibile “sigillo green”.

4 Hotel va in onda Stasera, dalle 21.15, su SkyUno.