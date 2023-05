4 Hotel, al via la Sesta Stagione dello show di Bruno Barbieri: Stasera in Prima TV su Sky Uno

Anticipazioni TV

Parte stasera la nuova edizione dello show di Bruno Barbieri, alla scoperta delle più belle strutture ricettive del nostro paese. La Sesta Stagione di 4 Hotel sarà composta da sei tappe italiane più due tappe speciali, una a Marrakech – nella prima puntata – e a Malta. Tutti gli episodi inediti saranno trasmessi in prima serata su SkyUno.

Tutto pronto per il ritorno di Bruno Barbieri e il suo 4 Hotel. La gara televisiva che vede protagonisti gli albergatori italiani, torna da stasera, giovedì 18 maggio 2023. Gli otto episodi inediti andranno in onda in prima serata su Sky Uno e saranno disponibili in streaming solo sulla piattaforma NOW. Saranno tante le novità di questa sesta edizione, che vedrà Barbieri varcare il confine italiano per due puntate in trasferta, una a Marrakech e l'altra a Malta. Ma scopriamo insieme cosa dobbiamo aspettarci in questa nuova avventura.

Bruno Barbieri - 4 Hotel: da stasera su Sky Uno parte la Sesta edizione della gara degli albergatori italiani

Lo Chef stellato Bruno Barbieri torna al timone di 4 Hotel, la competizione che vede gli albergatori italiani sfidarsi per conquistare il titolo di miglior hotel della propria categoria. Tutti gli sfidanti sono chiamati a dimostrare che la propria struttura può a buon titolo diventare un vero e proprio biglietto da visita per il senso di ospitalità del proprio territorio. Una capacità che gli italiani hanno cominciato a portare pure all'estero, esportando lo stile italiano dell'hôtellerie, caratterizzato da un'accoglienza calda e indimenticabile, proprio come il nostro Bel Paese. Da quest'anno Barbieri ha deciso di dedicare due tappe speciali proprio a queste realtà oltre confine. Il viaggio della Sesta Stagione di 4 Hotel varcherà quindi i confini dell'Italia per raggiungere prima Marrakech – che sarà la tappa della prima puntata - sino ad arrivare sull'isola di Malta. Sarà un tour sensazionale e sorprendente, alla scoperta di come lo stile dell'accoglienza italiana si sia mischiato alle lontane tradizioni locali.

Bruno Barbieri – 4 Hotel: le regole della sfida degli albergatori italiani

In ogni puntata, colleghi e avversari allo stesso tempo - guidati dall’esigente e severo esperto Bruno Barbieri - trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Dopo aver fatto il check-in, per ciascun hotel, lo Chef stellato sperimenterà in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l’un l’altro dando un voto da 0 a 10 su 5 categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo. Voterà anche Bruno che, con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o rivoluzionare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti. Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda. Anche quest'anno sarà data molta importanza al green. Barbieri tornerà a valorizzare le scelte ecosostenibili compiute dagli albergatori; laddove trovasse una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, potrebbe apporre il suo inconfondibile “sigillo green”.

4 Hotel: Stasera su Sky Uno la prima puntata della Sesta Stagione alla scoperta dell'hotellerie italiana a Marrakech

Per la prima puntata della Sesta Stagione di 4 Hotel, in onda stasera – giovedì 18 maggio 2023 - alle ore 21.15 su Sky Uno, Barbieri volerà a Marrakech. La città, da sempre centro culturale, religioso e commerciale del Magreb, è una metropoli piena di colori, profumi e spezie. Negli ultimi anni sono migliaia i turisti che l’hanno visitata, consacrandola come una delle mete più ambite dai viaggiatori di tutto il mondo che, per vivere appieno l'atmosfera locale, scelgono di trascorrere la notte nelle antiche dimore marocchine, i riad. Un tempo luoghi nascosti e inaccessibili, nel cuore della Medina, i riad oggi sono delle vere e proprie oasi di ospitalità e arricchiscono gli occhi dei visitatori con i loro magnifici giardini interni, con le loro fontane ma anche anche con le loro piscine i loro hammam e con le terrazze aperte sulla città.

Protagonisti del primo episodio sono 4 albergatori italiani che a Marrakech hanno dato una svolta alle proprie vite e trasformato 4 stupendi riad in meravigliosi hotel “da mille e una notte”. I concorrenti di oggi sono:

Lorena , la proprietaria – insieme al marito - di Riad Golfame . Ex agente di viaggi e con una forte passione per l’Africa in generale, conosce Marrakech come le sue tasche. Anni fa, dopo un viaggio per un torneo di golf, il marito le propose di acquistare un riad proprio a Marrakech. Proposta accettata senza molti indugi, visto la sua esperienza nel vendere ai propri i clienti i riad, di cui Lorena dice di conoscere punti forti e punti deboli. Riad Golfame si trova nella zona nord della Medina ed è un piccolo gioiello di 5 camere in cui si respirano atmosfere marocchine e orientali, diviso in due strutture con due cortili separati (in uno è presente una grande piscina). Il nome del riad richiama proprio la passione del marito per il golf.

4 Hotel va in onda Stasera, dalle 21.15, su SkyUno.