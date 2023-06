4 Hotel, Bruno Barbieri 2023: Stasera su Sky Uno la terza tappa tra gli hotel pet friendly di Rimini e Riccione

Anticipazioni TV

Bruno Barbieri sarà l'arbitro della sfida di stasera su Sky Uno, che vedrà protagonisti quattro albergatori e i loro amici a quattro zampe. La gara di 4 Hotel in onda oggi, 1° giugno 2023, si svolgerà tra Rimini e Riccione, alla scoperta del migliore hotel pet friendly.

Nuovo appuntamento con 4 Hotel. Stasera, giovedì 1° giugno 2023, in onda su Sky Uno a partire dalle ore 21.15, Bruno Barbieri sarà l'arbitro di una nuova sfida tra quattro albergatori e le loro strutture, per scoprire chi sarà il miglior hotel pet friendly, tra i quattro. Le strutture scelte nell'episodio di oggi saranno tutte situate tra Rimini e Riccione. Ma scopriamo insieme chi saranno gli sfidanti di questa sera:

4 Hotel – Bruno Barbieri: la terza tappa - pet friendly - di Stasera è tra Rimini e Riccione

La sfida di questa sera vedrà protagoniste quattro strutture pet friendly tra Rimini e Riccione. Bruno Barbieri e gli sfidanti di oggi, saranno accompagnati da amici a quattro zampe, per cui non è sempre semplice trovare un hotel adatto ad accoglierli. Ma scopriamo insieme quali sono gli alberghi in gara:

Giulia è la proprietaria, insieme a sua sorella Lidia, dell’ Hotel Sovrana di Rimini , una struttura di 52 camere con spa . Le due sorelle hanno ampliato moltissimo il concetto di hotel pet friendly facendolo diventare un vero e proprio “Animal Welfare Hotel” dove il concetto di benessere è rivolto essenzialmente agli animali. Grande amante degli animali, Giulia tende a dare più attenzione a loro che agli ospiti a due zampe.

, una . Le due sorelle hanno ampliato moltissimo il concetto di hotel pet friendly facendolo diventare un vero e proprio “Animal Welfare Hotel” dove il concetto di benessere è rivolto essenzialmente agli animali. Grande amante degli animali, Giulia tende a dare più attenzione a loro che agli ospiti a due zampe. l’ Hotel Principe di Rimini , struttura di 42 camere di cui Giulia è la proprietaria insieme alla sorella Valentina e in cui gli ospiti senza animali sono «fortemente sconsigliati». Qui tutto gira intorno agli animali che hanno libero accesso in tutti gli ambienti dell’hotel. Giulia dice che il suo hotel è in assoluto uno dei più veri e puri rispetto all’accoglienza degli animali diventando fonte di ispirazione per altri alberghi diventati pet friendly dopo di loro;

, di cui Giulia è la proprietaria insieme alla sorella Valentina e in cui gli ospiti senza animali sono «fortemente sconsigliati». Qui tutto gira intorno agli animali che hanno libero accesso in tutti gli ambienti dell’hotel. Giulia dice che il suo hotel è in assoluto uno dei più veri e puri rispetto all’accoglienza degli animali diventando fonte di ispirazione per altri alberghi diventati pet friendly dopo di loro; Fabrizio è un romagnolo doc ma soprattutto è il proprietario, insieme a sua moglie, di Mon Pays , un B&B di 12 camere dallo stile shabby chic a Bellaria , in provincia di Rimini . Fabrizio ha costruito il Mon Pays perché fosse non un hotel qualsiasi ma la una sorta di casa al mare degli ospiti, un posto in cui gli amici a 4 zampe si sentissero come a casa;

, a , in . Fabrizio ha costruito il Mon Pays perché fosse non un hotel qualsiasi ma la una sorta di casa al mare degli ospiti, un posto in cui gli amici a 4 zampe si sentissero come a casa; Alfredo è insieme a sua moglie Marianna, il proprietario dell’Hotel The Box. L’hotel, nel pieno centro di Riccione, ha 36 camere e 6 suites, si sviluppa su 5 piani, il primo dei quali è un locale/ristorante per la movida romagnola. The Box è un hotel particolare nato, come suggerisce il nome, da un cubo e completamente ristrutturato inserendo elementi moderni di design perfettamente integrati nella tradizione romagnola. È un hotel ovviamente pet friendly perché, da grandi viaggiatori, con il loro cane hanno girato tutto il mondo e conoscono bene i disagi di viaggiare con un amico a 4 zampe ma è anche una struttura adatta ai giovani o a chiunque voglia vivere la movida romagnola.

4 Hotel – Bruno Barbieri: ecco dove si svolgeranno le prossime sfide

Nelle puntate successive il viaggio di Bruno continuerà da Trieste per poi arrivare in Umbria, a Milano e in Carnia, passando per una nuova tappa all’estero, a Malta, alla ricerca di soggiorni indimenticabili e delle ultime novità del settore.

Bruno Barbieri – 4 Hotel: ecco le regole della sfida degli albergatori italiani

In ogni puntata, colleghi e avversari allo stesso tempo - guidati dall’esigente e severo esperto Bruno Barbieri - trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Dopo aver fatto il check-in, per ciascun hotel, lo Chef stellato sperimenterà in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l’un l’altro dando un voto da 0 a 10 su 5 categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo. Voterà anche Bruno che, con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o rivoluzionare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti. Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda. Anche quest'anno sarà data molta importanza al green. Barbieri tornerà a valorizzare le scelte ecosostenibili compiute dagli albergatori; laddove trovasse una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, potrebbe apporre il suo inconfondibile “sigillo green”.

4 Hotel va in onda Stasera, dalle 21.15, su SkyUno.