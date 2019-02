Brie Larson firma un accordo con Netflix per due film: Unicorn Store e Lady Business

E’ lanciatissima Brie Larson, che il 6 marzo debutterà nelle nostre sale nei panni di una supereroina in Captain Marvel. E con lei corre a gran velocità anche Netflix, che si è assicurata una collaborazione con il premio Oscar per due film. Il primo è anche il debutto registico dell'attrice e si intitola Unicorn Store, mentre il secondo è Lady Business e non è escluso che la protagonista di Room, oltre a interpretarne la protagonista, lo diriga.

Di Unicorn Store molti hanno già sentito parlare, visto che è stato presentato al Toronto International Film Festival nel 2017. Si tratta di una commedia definita da alcuni "una favola per millennials" che racconta di un'artista ossessionata dagli unicorni e dai colori pastello che torna a vivere con i genitori e che viene invitata in un misterioso negozio gestito da un bizzarro uomo vestito di rosa che vende… unicorni. Accanto alla Larson recitano Samuel L. Jackson e John Cusack. Il debutto sulla piattaforma streaming è previsto per il 5 aprile.

Lady Business è sempre una commedia e narra la vera storia di due donne che sono costrette a inventarsi un socio d'affari uomo per poter essere prese sul serio nel mondo del lavoro. Brie Larson sarà una delle due. Nient'altro sappiamo di questo progetto che testimonia ancora una volta dell'attenzione che l'attrice ha nei confronti dei diritti delle donne, donne che sembra preferire nettamente ai maschietti, come si capisce dalla sua richiesta di essere intervistata davanti a una telecamera solamente da giornaliste in alcune tappe del tour promozionale di Captain Marvel.