Uncle Frank: Paul Bettany prof. con un segreto da nascondere nel trailer del film

Anche se per noi resterà sempre l'albino Silas de Il Codice Da Vinci, Paul Bettany ha una robusta carriera alle spalle e una grandissima versatilità. Il Charles Herman di A Beautiful Mind, che è stato J.A.R.V.I.S e Vision nell'MCU, è il protagonista di un film intitolato Uncle Frank. Si tratta di un dramma familiare che debutterà a novembre su Amazon Prime Video e di cui è appena stato diffuso il trailer.

Uncle Frank: la trama e il trailer

In Uncle Frank, che è diretto da Alan Ball (lo sceneggiatore di American Beauty e il creatore di Six Feet Under e True Blood), Paul Bettany interpreta Frank, un gay che per tutta la vita ha tenuto nascosta alla famiglia la propria omosessualità. Un giorno sua nipote Beth Bledsoe lascia la cittadina rurale del Sud degli Stati Uniti in cui vive insieme alla famiglia per trasferirsi a New York e frequentare la New York University, dove Frank è un rinomato professore. Frank convive da anni insieme all'amore della sua vita Walid "Wally" Nadeem e la ragazza, naturalmente, lo scopre. Poi il padre di Frank muore, e Frank e Beth devono tornare nel Sud per i funerali. Una volta a casa, Frank sarà costretto ad affrontare i fantasmi del passato e in particolare a fare i conti con un trauma che ha segnato la sua vita. Uncle Frank è interpretato anche da Sophia Lillis, Peter Macdissi, Judy Greer, Steve Zahn, Lois Smith, Margo Martindale e Stephen Root. Ecco il trailer.