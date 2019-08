The Nest (Il Nido) è la miglior opera prima horror secondo il boxoffice italiano

News Cinema

Il film d'esordio di Roberto De Feo strappa il primato a Shadow di Zampaglione ed è all'ottavo posto della classifica degli incassi.

Uscito il 15 agosto e presentato al Festival di Locarno, The Nest (Il Nido) ha registrato fino a questo momento un notevole gradimento e nella classifica degli incassi italiani è adesso in ottava posizione. Gli fanno compagnia, nella top ten, altri due horror, Il Signor Diavolo e Crawl - Intrappolati, a dimostrazione del fatto che, con la calura estiva, il pubblico predilige i brividi lungo la schiena, anche se si tratta di paura e non di freddo. Il lungometraggio d'esordio di Roberto de Feo, ed è questa la notizia importante, ha guadagnato finora 309.363 Euro, aggiudicandosi così il titolo di miglior opera prima horror del cinema italiano, primato strappato a Shadow di Federico Zampaglione. Il film si piazza anche, in termini assoluti, subito dietro a Dario Argento (La Terza Madre, Il fantasma dell'opera e Dracula), Pupi Avati (Il nascondiglio) e Luca Guadagnino (Suspiria), che occupano le prime tre posizioni.

La storia del giovane Samuel tenuto prigioniero dalla madre in una tenuta immensa e un po' spettrale ha saputo dunque attirare l'attenzione degli spettatori, desiderosi di essere spaventati non da squartamenti e serial killer, ma da atmosfere inquietanti, incubi misteriosi, stanze claustrofobiche, un malvagio dottore e segreti che forse sarebbe meglio non svelare. Scritto dallo stesso de Feo con Margherita Ferri e Lucio Besana, The Nest (Il Nido) è interpretato da Francesca Cavalllin, Justin Korovkin e Ginevra Francesconi ed è distribuito da Vision Distribution.

Per un approfondimento sul film e per capire cosa aspettarvi, vi suggeriamo di leggere la recensione di The Nest (Il Nido) e un articolo sulla visita al set di The Nest (Il Nido).