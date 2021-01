Sul più bello: il film è ora disponibile in streaming su Prime Video

News Cinema

Sul più bello, il teen dramedy con protagonista la giovane Ludovica Francesconi, è pronto a conquistare il pubblico di Prime Video, dopo il successo al boxoffice interrotto dalla chiusura delle sale

Da oggi, 8 gennaio, è disponibile in streaming su Prime Video Sul più bello, film prodotto da Eagle Pictures che arriva in piattaforma on demand di Amazon dopo il successo nelle sale - oltre 300.000 mila euro nel primo weekend di programmazione – che lo ha visto debuttare, dal 21 ottobre, in testa al botteghino prima della chiusura causata della nota emergenza Covid. La storia di Marta, moderna Amélie, è stata presentata nel corso dell'ultima edizione di Alice nella città (sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma), ed ha conquistato la vetta del box office godendo del favore di pubblico e critica che ha mostrato affetto e attenzione per la storia d'amore di due giovani tanto distanti tra loro quanto compatibili. La pellicola diretta da Alice Filippi è interpretata da Ludovica Francesconi (che ha ottenuto la Menzione Speciale del Premio RB Casting - Alice nella Città per la sua performance), Giuseppe Maggio, Jozef Gjura, Gaja Masciale, Eleonora Gaggero. La sceneggiatura è di Roberto Proia e Michela Straniero, mentre l’omonima title track è del cantautore genovese Alfa.



La trama ufficiale di Sul più bello:



Sul più bello è la storia della giovanissima Marta (Ludovica Francesconi), tanto simpatica quanto bruttina, che dalla nascita soffre di una rara malattia genetica. Nonostante tutto, Marta è la ragazza più solare che abbiate mai conosciuto. Carattere travolgente ha fretta di fare tutto e subito. A 19 anni come ogni ragazza della sua età sogna il grande amore ma lei non è una che si accontenta e prima che la sua malattia degeneri vuole sentirsi dire "ti amo" da un ragazzo bello... il più bello di tutti. I suoi amici e coinquilini Jacopo (Jozef Gjura) e Federica (Gaja Masciale) sono la sua famiglia e ogni volta fanno il possibile per dissuaderla dal puntare troppo in alto. Finché ad una festa Marta vede Arturo (Giuseppe Maggio) bello, sicuro di sé e per lei completamente inarrivabile. In altre parole: la preda perfetta. Ma mentre i fedeli amici si preparano a gestire l'ennesima delusione, stavolta le cose andranno in maniera diversa. Una volta sconfitta la rivale in amore Beatrice (Eleonora Gaggero) e ottenuto l’amore di Arturo, Marta dovrà affrontare la sfida più dura: raccontargli che il tempo non è a loro favore.