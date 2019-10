Pavarotti secondo Ron Howard: alla Festa del Cinema di Roma arriva il doc su Big Luciano

News Cinema

Il film evento sarà nelle sale italiane esclusivamente il 28, 29 e 30 ottobre.

In attesa del suo arrivo nei cinema come evento speciale il 28, 29 e 30 ottobre, il documentario Pavarotti fa un passaggio in anteprima nella selezione ufficiale della 1 4ª Festa del Cinema di Roma. Ad accompagnarlo c'è Ron Howard, che prosegue il suo percorso registico di approfondimento delle star della musica dopo aver diretto tre anni fa The Beatles: Eight Days a Week. Per quanto distanti anni luce, la band di Liverpool e il cantante lirico di Modena avevano una forte connessione con il pubblico. Big Luciano non aveva ragazzine urlanti e in lacrime intorno a sé, ma il fortissimo impatto con chiunque andasse a sentirlo cantare, in ogni parte del mondo, è visibile nelle immagini del film di Howard. Il documentario di poco meno di due ore mette in risalto il largo sorriso di Pavarotti, l'ottimismo contagioso che coltivava dentro di sé, l'intensa vita privata raccontata dai suoi familiari e, naturalmente, la vita artistica che conduceva grazie "al dono che Dio mi ha fatto", come diceva lui stesso.

"Era un uomo incredibilmente carismatico, un fantastico ambasciatore per l'opera", racconta Ron Howard in conferenza stampa all'Auditorium Parco della Musica. "Portare l'opera alla masse era una sua priorità e ce l'ha fatta, viaggiando in posti dove non era mai arrivata", continua il regista sperando che il suo documentario "possa essere apprezzato anche dai non amanti dell'opera che rimarranno attratti da una persona onestamente umiltà, un gran lavoratore profondamente connesso con le sue radici". Il film è narrato da tantissime immagini di repertorio in cui Luciano parla generosamente, provenienti anche dall'archivio privato della famiglia, e dalle interviste delle 53 persone incontrate dalla troupe. Tra queste, la prima moglie Adua Veroni e le figlie Lorenza, Cristina e Giuliana, la seconda moglie Nicoletta Mantovani, tutti contributi "molti coraggiosi che hanno reso un gran servizio nel raccontare luci e ombre del tenore", secondo il regista.