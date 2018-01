Il Prigioniero Coreano: in anteprima esclusiva il poster italiano del nuovo film di Kim Ki-duk

Lontanissimo dalle tinte forti dell'Isola o di Moebius, Il prigioniero coreano di Kim Ki-duk parla del presente, parla di una nazione divisa e in perenne stato di guerra, utilizzando - ovviamente a modo suo - la grammatica del thriller. Un autentico thriller dell'anima che la Tucker Film porterà nei cinema italiani il 12 aprile e che trova nell'interpretazione di Ryoo Seung-bum (The Berlin File) tutta la potenza espressiva di cui ha bisogno.



"Fai attenzione: oggi la corrente va verso Sud", lo avvisa una sentinella, ma a fare attenzione, a farne sempre molta, il pescatore Nam Chul-woo ci è abituato. Del resto, non puoi permetterti distrazioni quando abiti in un villaggio della Corea del Nord e ti muovi ogni giorno sulla linea di confine. Confine d'acqua, nel caso di Nam, ed è proprio l'acqua a tradirlo: una delle reti, infatti, si aggroviglia attorno all'elica della sua piccola barca, il motore si blocca e la corrente che «va verso Sud» trascina lentamente (inesorabilmente) il povero Nam in zona nemica...



Si apre così Il prigioniero coreano, l'atteso ritorno di Kim Ki-duk alla narrazione politica. Un dramma che sviluppa e moltiplica il tema del doppio, così com'è doppia la Corea, raccontando intensamente una grande storia collettiva attraverso la storia (l'innocenza) di un singolo individuo. Riuscirà Nam, dopo pressanti interrogatori, a convincere le forze di sicurezza sudcoreane di non essere una spia? Ma soprattutto: riuscirà Nam, dopo il proprio faticoso rilascio, a convincere il potere nordcoreano della propria integrità?



In attesa di scoprire il film al cinema, ve ne mostriamo, in anteprima esclusiva, il poster ufficiale italiano: