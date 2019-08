Can You Keep A Secret? Il trailer della commedia romantica con Alexandra Daddario

News Cinema

Mai raccontare i propri segreti più intimi a uno sconosciuto in aereo…

Già protagonista, nel 2018, del film Netflix Se ci conoscessimo oggi, Alexandra Daddario si cimenta nuovamente nel genere commedia sentimentale in Can You Keep A Secret?, dove la bella attrice naturalmente si innamora di un un uomo altrettanto avvenente e anche un po’ misterioso e nello stesso tempo fa ridere grazie a una serie di figuracce. Il film, di cui è appena uscito il trailer, è l'adattamento di "Sai tenere un segreto?", primo libro della scrittrice inglese Sophie Kinsella che non fa parte della serie "I Love Shopping".

In uscita il 13 settembre in un numero limitato di sale e on demand, Can You Keep A Secret? è diretto da Elise Durand, regista e produttrice televisiva. Nel cast, accanto alla Daddario - che vedremo in autunno nel thriller Nomis - recitano Tyler Hoechlin (nel ruolo del protagonista maschile), Sunita Mani, Kimiko Glenn e Laverne Cox.

Ecco la sinossi ufficiale di Can You Keep A Secret?:

Basato sul best seller di Sophie Kinsella, Can You Keep A Secret? racconta la storia della marketing manager newyorkese Emma (Alexandra Daddario), che si trova a un punto morto della sua vita professionale e sentimentale. Durante il volo di ritorno da una riunione con un cliente andata male, l'aereo attraversa una turbolenza ed Emma si ritrova a confessare tutti i suoi segreti a un uomo che le siede accanto e che per lei è uno sconosciuto fino a quando non scopre che si tratta di Jack (Tyler Hoechlin), il nuovo Amministratore Delegato della sua società, che adesso conosce ogni singolo imbarazzante dettaglio su di lei. Improvvisamente la vita di Emma precipita comicamente nello scompiglio, mentre la donna comincia a chiedersi se dire la verità possa essere la maniera giusta per trovare l'amore.