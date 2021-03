Armie Hammer perde un altro lavoro: l'attore esce dal cast del thriller The Billion Dollar Spy

News Cinema

Continua la caduta libera della carriera di Armie Hammer che sta collezionando un'uscita dietro l'altra dai progetti che aveva in corso.

Il thriller The Billion Dollar Spy perde uno dei suoi due protagonisti, ma forse è più calzante dire che è uno dei due protagonisti di The Billion Dollar Spy a perdere un lavoro. Un altro, purtroppo per lui. La carriera di Armie Hammer continua a precipitare dopo che l'attore dallo scorso gennaio si è ritrovato al centro di una controversia a causa di una presunta attrazione per il cannibalismo, prima diramata da un account fasullo a suo nome e poi parzialmente avallata da alcune sue ex partner. Al di là della questione legata alla carne umana che continua a sembrare ridicola, la reputazione dell'attore successivamente ha iniziato a macchiarsi fino a delineare per lui un nuovo profilo, quello di un uomo dedito alla violenza psicologica.

La stessa ex moglie Elizabeth Chambers, da cui si è separato nel luglio 2020 dopo dieci anni di matrimonio, ha scritto un post su Instagram in cui non prendeva le difese dell'ex marito, ma esprimeva il suo sconcerto (anche perché era evidente che alcune relazioni dell'attore risalissero a prima della separazione). Due settimane fa è arrivato il macigno, l'accusa di stupro da parte di una ventenne (all'epoca) conosciuta su Facebook nel 2016. La polizia di Los Angeles aveva confermato l'apertura di un indagine su sull'attore per dare seguito alla denucia della ragazza.

Leggi anche Armie Hammer accusato di stupro sotto inchiesta della polizia di Los Angeles

Armie Hammer: sono tre i progetti di lavoro persi dall'attore

Armie Hammer è dunque stato scaricato dalla casa di produzione di The Billion Dollar Spy, un thriller ambientato durante la guerra fredda in cui avrebbe recitato accanto a Mads Mikkelsen. Ci sono ovviamente clausole in un contratto che tutelano le parti, nel caso una di queste si venisse a trovare in una posizione tale da ledere l'altra o il progetto in essere e la Walden Media, società che finanzia il film, ha deciso di avvalersene. Questo è il terzo progetto che l'attore perde in due mesi, su accordi presi prima che la sua immagine iniziasse a danneggiarsi. Nei primi giorni di tempesta mediatica, Hammer aveva lasciato volontariamente il film Shotgun Wedding per le cui riprese sarebbe dovuto andare a Santo Domingo e raggiungere Jennifer Lopez sul set. In seguito, è arrivata anche la comunicazione dell'abbandono della serie in 10 episodi sulla lavorazione de Il padrino intitolata The Offer.

Per come si sta evolvendo questa storia, è probabile che la situazione di Armie Hammer continuerà ad aggravarsi, senza contare la nuova battaglia per la custodia dei figli di 4 e 6 anni con l'ex moglie. La grande incognita che si profila all'orizzonte sarà capire come la Disney gestirà Assassinio sul nilo, al momento fissato per l'uscita al febbraio del 2022. Nel film di Kenneth Branagh, l'attore ha un ruolo prominente e sembra impensabile, considerata la coralità dell'operazione, immaginare nuove riprese con un altro attore al posto di Hammer, come accaduto a Christopher Plummer che ha sostituito Kevin Spacey in Tutti i soldi del mondo (la cui presenza era però limitata a un pugno di scene).