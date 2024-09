Uomini e Donne: svelata la data d'inizio della nuova edizione. Ecco quando torna in onda il dating show

News TV

Svelata finalmente la data d'inizio della nuova edizione di Uomini e Donne: ecco quando tornerà in onda il dating show.

Uomini e Donne ha finalmente una data d'inizio: dopo diversi rimandi, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi tornerà presto in onda. Il consueto appuntamento delle 14.45 ripartirà presto, per accompagnare il pubblico nelle storie dei protagonisti del trono classico e del trono over.

Uomini e Donne: ecco la data d'inizio ufficiale del dating show

Immancabili al fianco della conduttrice Maria De Filippi anche gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. La nuova edizione del dating show inizierà ufficialmente su Canale5 a partire da lunedì 23 settembre 2024.

Quest'anno, sia Uomini e Donne, sia Amici di Maria De Filippi hanno subito diversi rimandi, complice l'inizio della doppia edizione di Temptation Island. Un rinvio che ha permesso così ai tre programmi Fascino di non accavallarsi eccessivamente.

La conferma ufficiale della data d'inizio di Uomini e Donne per la stagione 2023/2024 è stata rivelata con un post dalla pagina Instagram ufficiale della trasmissione:

"Lunedì 23 settembre alle 14.45 su Canale5 abbiamo tutti appuntamento con Uomini e Donne. Ci sarete?"

Uomini e Donne: chi sono i nuovi tronisti e i protagonisti del trono over che fanno ritorno in trasmissione

Dopo diversi rumors sui tronisti che siederanno sulla poltrona rossa del trono classico, durante le prime due registrazioni delle puntate del dating show sono stati svelati i loro nomi. I tronisti dell'edizione 2023/2024 sono Michele Longobardi, ex corteggiatore di Manuela Carriero nella precedente stagione, Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon, entrambe ex protagoniste di Temptation Island (Sorrentino per l'edizione 2023 e Martina per quella del 2024) e la new entry Alessio Pecorelli.

I 4 hanno già iniziato il loro percorso per trovare i propri compagni tra i vari corteggiatori scesi a conoscerli, ma nel corso della terza registrazione, avvenuta ieri, giovedì 12 settembre, sembra che per Francesca Sorrentino il trono sia già fonte di lacrime: la tronista, infatti, ha ammesso di sentirsi bloccata. Ma nelle scorse ore, una tremenda segnalazione sembra essersi diffusa sul web: Francesca potrebbe abbandonare il trono prima del previsto, perché ancora innamorata di Manuel Maura, il suo ex fidanzato.

Intanto, diversi i ritorni nel dating show per il trono over: da Gemma Galgani, a Cristina Tenuta, Barbara De Santis e Aurora Tropea, tutte confermate nella trasmissione. Incerto il destino per Ida Platano: l'ex tronista, infatti, ha ammesso che per ora non ha intenzione di tornare nel programma, mentre il suo ex corteggiatore, Mario Cusitore, è ufficialmente entrato nel parterre del trono over come cavaliere.

