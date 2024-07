Uomini e Donne, Brando Ephrikian su Raffaella Scuotto: "Sono felice di averla nella mia vita"

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne, Brando Ephrikian, ha risposto ad alcune curiosità dei fan sul rapporto con Raffaella Scuotto. Ecco cosa ha raccontato!

Da questa edizione di Uomini e Donne sono nate diverse coppie e una delle più seguite sui social è quella del trono classico di Brando Ephrikian. Il tronista trevigiano, infatti, ha scelto come sua compagna, dopo 7 mesi di percorso, la corteggiatrice napoletana Raffaella Scuotto. Nonostante i dubbi iniziali, anche del pubblico del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, la coppia appare sui social sempre più affiatata e innamorata.

Uomini e Donne, Brando Ephrikian grato per la presenza di Raffaella nella sua vita

Rispondendo alle curiosità dei fan su Instagram, Brando Ephrikian ha rivelato alcuni dettagli sulla sua storia d'amore con Raffaella Scuotto. Inizialmente, il tronista era rimasto molto colpito dalla rivale di Raffaella, Beatriz D'Orsi, tanto che anche al momento della scelta molti erano convinti che sarebbe uscito dal programma con la studentessa milanese.

Tuttavia, nel corso dei mesi in cui lui e Raffaella si sono conosciuti, Brando ha pian piano compreso quanto Raffaella fosse matura, dolce e complementare a lui e al momento della scelta ha placato i dubbi della corteggiatrice, che temeva di essere un "ripiego sicuro" rispetto alla piperina Beatriz, dichiarando che era per lui la "scelta di cuore e non di testa". Ai fan sui social, Brando ha risposto di essere molto grato di avere Raffaella nella sua vita:

" Sono molto grato, sono molto contento, in tutte le cose quotidiane, tutti i giorni. Ma comunque in generale con le persone non bisogna fermarsi alle apparenze. Le apparenze sono apparenze. Non bisogna giudicare un libro dalla copertina. Non si sa mai dietro cosa ci sta"

L'ex tronista ha anche raccontato che con Raffaella non si annoia mai e che se dovesse scegliere di descrivere il loro rapporto, lo definirebber "complice, allegro e ogni tanto litigarello". I due hanno anche trascorso insieme la prima vacanza fuori dall'Italia, godendosi una settimana di relax, durante la quale Brando è stato colpito da un malore e Raffaella gli è stata accanto, prendendosi cura di lui e riuscendo comunque a regalargli un po' di spensieratezza.

Uomini e Donne, Brando svela com'è stato l'incontro con la famiglia di Raffaella

Per entrambi la famiglia è molto importante: Brando e Raffaella sono legatissimi alle loro madri ed entrambi hanno un rapporto complesso con i rispetti padri. Durante un'intervista a Verissimo, si sono emozionati quando le loro mamme hanno scritto per loro una tenera lettera e sia l'ex tronista sia l'ex corteggiatrice hanno ammesso che nella loro vita il punto di riferimento è la figura materna.

Brando è anche molto legato ai nonni materni, con cui è cresciuto, mentre Raffaella ha diversi fratelli e sorelle e zie che le sono sempre stati accanto. I fan hanno chiesto all'ex tronista com'è andato il primo incontro con la famiglia di Raffaella. Un evento che aveva sempre scatenato in Brando un certo timore. L'ex tronista ha confessato di essere stato molto agitato inizialmente, ma che poi è stato accolto con calore e le tensioni che provava si sono dissolte:

"Devo dire inizialmente non dico preoccupato, ma un po’ agitato. Sono situazioni un po’ delicate diciamo quelle in ambito familiare. Però devo dire molto molto contento. Impressioni molto positive. Mamma Angela, sorelle eccetera, molto simpatici. Sono contento ad avere una bella famiglia. Mi ha fatto molto piacere conoscerla . Spero di star loro simpatico, ma questo sarà la zia a dirlo!"

