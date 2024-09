The Floor, Ciro Priello: "Sogno un game show come Affari Tuoi. Stefano De Martino? Lo stimo"

News TV

Il simpatico Ciro Priello dei The Jackal è, insieme a Fabio Balsamo, il conduttore di The Floor: ecco cosa ha rivelato sul fortunato game show di Rai2 arrivato alla seconda stagione.

Ciro Priello e Fabio Balsamo sono i conduttori di The Floor - Ne rimarrà solo uno, il game show di Rai 2 giunto alla sua seconda stagione. Intervistato da Fanpage, Ciro ha fatto un bilancio della sua carriera e svelato il suo pensiero su Stefano De Martino, oggi al timone di Affari Tuoi.

Ciro Priello elogia Stefano De Martino

Dopo il grande successo della prima edizione, The floor - Ne rimarrà solo uno è tornato in onda su Rai 2 per far divertire nuovamente il pubblico italiano. Al timone Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal. Intervistato da Fanpage, Ciro ha parlato di questa incredibile esperienza televisiva condivisa con il suo grande amico e collega, con cui forma una coppia televisiva che rievoca le dinamiche che legano Paolo Bonolis a Luca Laurenti, "ma al contrario":

È una delle coppie che abbiamo amato tutti, in primis io e Fabio, però la nostra interazione è diversa. Se Paolo Bonolis è il conduttore brillante che punzecchia Laurenti, noi abbiamo fatto al contrario. Mi presento sempre come conduttore entusiasta, forse anche troppo, quindi Fabio fa la controparte creando quel contrasto che abbiamo imparato a conoscere negli anni: divertente, ma anche inaspettato.

Ciro ha poi continuato svelando un suo grande sogno, ovvero quello di presentare una trasmissione come Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto dal camaleontico Stefano De Martino:

Presentare in un access prime time, per intenderci uno di quei programmi che anticipano la prima serata, è sempre stato uno dei miei più grandi sogni. Ricordo serate intere mentre preparavo la cena insieme alla mia famiglia, apparecchiavo la tavola, tagliavo il pane, sono molto bravo (ride ndr) Stefano De Martino l'ho sentito prima ancora che si sapesse che fosse ufficiale la sua conduzione ad Affari Tuoi e sono stato sin dall'inizio super contento. Spero che questa seconda staffetta con Amadeus gli porti un grandissimo bene. Trovo che sia una persona fantastica, un professionista eccezionale.

Ciro Priello e le parole su Sanremo e Amici

Dopo aver parlato di The Floor - Ne rimarrà solo uno e dedicato parole di grande stima e affetto a Stefano De Martino, Ciro Priello si è sbilanciato sul Festival di Sanremo e sul "famoso" provino ad Amici.

Condurre Sanremo credo sia il sogno di chiunque si approcci per la prima volta a questo lavoro, ma io non ci sto pensando minimamente perché so che per presentarlo avrei bisogno di accumulare tanti anni di esperienza. Bisogna fare prima un po' di rodaggio. Amici? Fu una grande delusione, all'epoca ci credevo tanto. Lavorare come ballerino richiede un impegno importante, ricordo allenamenti tutti i giorni anche di 4 ore al giorno, compresa la domenica, diventa disciplina anche dal punto di vista fisico, per cui volevo sentire che tutta quella fatica in qualche fosse ripagata. Ho imparato nel tempo che le delusioni servono, ti rendono veramente più forte. Ad oggi però posso dire di essere contento di com'è andata.