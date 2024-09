Striscia la Notizia, per la prima volta in studio anche un velino: ecco chi è Gianluca Briganti

News TV

Gianluca Briganti sarà il primo velino della storia di Striscia la Notizia: ecco di chi si tratta!

A partire da lunedì 23 settembre, su Canale5, tornerà Striscia la Notizia e per la prima volta nella storia del tg satirico ideato da Antonio Ricci, sul bancone di Striscia saliranno non più due veline, ma una velina e un...velino. In questo caso a Beatrice Coari si affiancherà Gianluca Briganti. Scopriamo insieme di chi si tratta!

Striscia la Notizia: ecco chi è Gianluca Briganti

Dalle 20.45 di lunedì 23 settembre, su Canale5, torna in onda Striscia la Notizia e la nuova edizione partirà con la conduzione di Michelle Hunziker e Nino Frassica, per la prima volta alla conduzione del programma insieme. Ulteriore novità per il tg satirico sarà la presenza non più di una coppia di veline, ma di una velina e un velino. I due prescelti sono Beatrice Coari e Gianluca Briganti.

La prima è una ballerina di 21 anni, originaria di Genova e studentessa di Economia delle Aziende Marittime, della Logistica e dei Traporti. Parla ben 4 lingue: inglese, francese e spagnolo ed è stata Miss Liguria nel 2023. Gianluca Briganti, invece, sarà il primo velino in 36 anni di messa in onda del tg satirico.

Trentasette anni, nato a Viareggio da una coppia formata da madre cilena e padre napoletano. Inizia ad amare la danza fin da bambino, ma non inizia a praticarla fino ai 20 anni, periodo in cui scopre di amare la recitazione e il ballo. Si diploma nel 2010 presso l'Accademia Music & Arts di Milano.

Ballerino di grande fama, si è esibito in alcuni musical molto noti, come Tarzan, Cats, La Famiglia Addams e Dirty Dancing. Striscia la Notizia non è la sua prima esperienza in tv, visto che ha già ballato nei programmi come Crozza nel paese delle meraviglie e Zelig. Nel 2022 è apparso in diverse serie internazionali, come Those About to Die con Anthony Hopkins.