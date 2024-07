Temptation Island, svelate le date delle ultime puntate del programma

News TV

Quando andranno in onda le ultime puntate di Temptation Island, il reality dei sentimenti più amato di Canale5? Scopriamolo insieme!

Temptation Island è uno dei programmi più seguiti delle reti Mediaset: l'undicesima edizione, iniziata giovedì 27 giugno ha registrato un boom di ascolti per la prima puntata e il pubblico del reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia ha già scelto tra i partecipanti alla trasmissione i proprio beniamini tra tentatori, tentatrici e coppie. Ma quando andranno in onda le ultime puntate di Temptation Island?

Temptation Island, ecco quando andranno in onda le ultime puntate del reality?

Per questa edizione le puntate di Temptation Island saranno in totale 6 e sono state svelate le date dei due ultimi appuntamenti. Il programma condotto da Filippo Bisciglia ha preso avvio il 27 giugno e si è riconfermato uno degli appuntamenti più seguiti di questa edizione, registrando picchi di share molto alti e mandando in tendenza l'hashtag #temptationisland su X.

I fan si sono allarmati quando hanno saputo che le registrazioni delle puntate di questa edizione sono durate solo 10 giorni e non 21, come ogni anno, ma questo non implica che ci sia meno materiale da mostrare al pubblico. Al contrario, sembra che nelle prossime puntate scopriremo importanti retroscena sulle coppie ancora in gara. Nel frattempo, come riporta anche Novella2000, sono state svelate le date dei due ultimi appuntamenti.

In maniera del tutto inaspettata, Temptation Island per questa edizione raddoppierà il suo appuntamento settimanale in vista delle ultime due puntate. Perciò, gli ultimi due episodi di questa stagione del reality dei sentimenti andranno in onda in una sola settimana.

Le ultime due puntate di Temptation Island andranno in onda mercoledì 24 e giovedì 25 giugno.

Temptation Island, tutto sull'edizione di quest'anno

Le 7 coppie che quest'anno hanno deciso di mettere alla prova le loro storie d'amore nel programma sono: Alessia e Lino, Jenny e Tony, Christian e Ludovica, Raul e Martina, Siria e Matteo, Vittoria e Alex e Gaia e Luca.

Alessia, 30 anni, fidanzata da 4 anni con Lino, 29 anni. Vivono a Napoli, non convivono. Scrive Alessia a Temptation Island perché pensa che Lino la tradisca ed è stanca di riconcorrere un ragazzo immaturo. Lino partecipa a Temptation Island perché vorrebbe che Alessia gli stesse meno addosso nella speranza di cambiare questa situazione.

Jenny, 26 anni fidanzata da 5 anni con Tony 41 anni. Sono andati a convivere sin da subito a Catania. Scrive Jenny a Temptation Island perché Tony non le consente di vivere la sua vita liberamente e inoltre non si fida di lui. Tony partecipa a Temptation Island perché glielo ha chiesto Jenny. Dice di non limitare Jenny ma di essere semplicemente protettivo.

Christian, 34 anni, è fidanzato da un anno e 10 mesi con Ludovica, 29 anni, convivono a Vasto. Scrive Christian a Temptation Island perché Ludovica, per due volte, lo ha lasciato dicendogli che era confusa sui suoi sentimenti, quando in realtà, entrambe le volte lui ha scoperto che lei lo tradiva con lo stesso uomo. Se Christian l’ha perdonata è perché la ama, ma vuole essere sicuro che sia lo stesso anche per Ludovica. I due hanno lasciato il programma alla seconda puntata, dopo che Christian ha chiesto un falò di confronto anticipato. Il ragazzo, infatti, ha visto alcuni video della fidanzata intenta a farsi la doccia in compagnia di uno dei tentatori e ha deciso di non proseguire più con lei il percorso nel programma. Per la prima volta nel corso del programma, è stato mostrato in anteprima il loro 'un mese dopo' e sembra che mentre Christian sia ancora disposto a perdonarle l'ennesimo tradimento, Ludovica non sembri intenzionata a tornare con lui.

Siria, 22 anni, fidanzata da 7 anni con Matteo, 33 anni (da quando lei ne aveva 16). Convivono da 4 anni a Massa Carrara. Scrive Siria a Temptation Island perché oggi si sente diversa: è maturata e nel contempo ha affrontato una dieta che l’ha resa diversa fisicamente e l’ha portata a sentirsi più sicura di sé. Matteo è preoccupato per la loro relazione, ma ha deciso di mettersi in gioco perché ha sempre amato Siria, anche prima del suo cambiamento, ma ha deciso di partecipare al reality per dimostrarle che i suoi sentimenti non sono cambiati.

Martina, 26 anni, fidanzata con Raul, 23 anni vivono entrambi a Roma ma non convivono. La coppia e’ tornata insieme da 10 mesi, dopo essere stati fidanzati per 6 mesi nel 2022. Martina ha scritto alla redazione perché Raul è estremamente geloso e lei non sa se questo suo lato caratteriale può interferire con la loro storia d'amore.

Vittoria, 34 anni, fidanzata da 1 anno e 9 mesi con Alex, 36 anni. La ragazza ha scritto a Temptation Island perché sente di essere poco inclusa nella vita del suo fidanzato. In occasione del suo compleanno, ad esempio, Alex non l'ha neppure invitata, preferendo trascorrere la serata con amici e amiche.

Gaia, 24 anni fidanzata da 1 anno e 8 mesi con Luca, 32 anni. Convivono a Riccione. Scrive Gaia a Temptation Island perché, nonostante Luca dica di amarla, da quando stanno insieme l’ha tradita 3 volte e lei teme di essere coinvolta in una relazione tossica e malsana.

