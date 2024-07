Tale e Quale Show: Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino di nuovo insieme

News TV

Sarà Alessia Marcuzzi a prendere il posto di Loretta Goggi nella giuria di Tale e Quale Show. La conduttrice affiancherà Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello ma è previsto anche un quarto giudice a rotazione: ecco chi ci sarà.

Tale e Quale Show: Alessia Marcuzzi in giura ritroverà Stefano De Martino

Secondo quanto riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, Alessia Marcuzzi è stata scelta per sostituire Loretta Goggi come giurata nel noto talent show di Rai1, Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti. La Marcuzzi si unirà a Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, che sono stati confermati come giurati. Inoltre, il trio fisso sarà affiancato di puntata in puntata da un quarto giudice a rotazione, con nomi già noti come Stefano De Martino, Pupo e Geppi Cucciari che faranno parte della giuria.

Il 2024 si prospetta un anno pieno di novità per Alessia Marcuzzi, che dopo il suo ritorno in Rai con "Boomerissima", è pronta a prendere uno dei posti più ambiti nel prime time di Rai1. Tale e Quale Show, sotto la guida di Carlo Conti – che tornerà anche a presentare il Festival di Sanremo – è uno dei programmi più seguiti della rete, assicurando ascolti alti e un grande successo televisivo.

Per quanto riguarda il cast della prossima edizione di Tale e Quale Show, non ci sono ancora conferme ufficiali. Tuttavia, Tv Blog ha rivelato alcuni dei nomi che potrebbero far parte del programma. Tra questi figurano Beatrice Luzzi, Patrizia Pellegrino, Angela Melillo, Pamela Petrarolo, Justine Mattera, Samuel Peron, Amelia Villano, Adriana Volpe, Massimiliano Varrese, Corrado Tedeschi, Elena Barolo, Costanza Caracciolo e Beppe Quintale.