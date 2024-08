Simona Ventura e Giovanni Terzi, le loro nozze diventano un docu-film: ecco dove e quando andrà in onda!

News TV

Le nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi diventeranno presto un docu-film! Ecco dove e quando andrà in onda!

Dopo essersi uniti in matrimonio, Simona Ventura e Giovanni Terzi renderanno pubbliche le loro nozze, che saranno protagoniste di un docu-film. Una scelta insolita, ma che permetterà ai fan della coppia, che si è fatta conoscere a Ballando con le Stelle, di scoprire tutti i dettagli di quel giorno così importante per loro. Ecco quando e dove andrà in onda il docu-film!

Simona Ventura e Giovanni Terzi, il loro matrimonio diventa un docu-film: ecco dove e quando va in onda

Siamo abituati a vedere in tv i matrimoni dei reali, come a quelle di William e Kate, ma anche dei vip come quello storico di Ilary Blasi e Francesco Totti. Tuttavia, con i social e le dirette Instagram degli invitati, spesso, i fan di una coppia possono assistere al lieto evento dei loro beniamini anche già sui social. Ecco perché sorprende la notizia che le nozze tra Simona Ventura e Giovanni Terzi diventeranno un docu-film che sarà trasmesso in tv.

Domenica 1°settembre su Real Time, canale31, verrà trasmesso il documentario dedicato alle nozze tra la conduttrice e il giornalista, che si sono uniti in matrimonio lo scorso 6 luglio al Grand Hotel di Rimini. A svelarlo sono stati i diretti interessati con un annuncio sui social:

"E, dopo una lunga e 'tortuosa marinatura' Habemus DOCU sul nostro matrimonio. Domenica 1 settembre ore 21.30 su Real Time. Siate numerosi, poiché...ne vale la pena!"

La nota conduttrice e lo scrittore, dopo sei anni, sono finalmente diventati marito e moglie il 6 luglio 2024. L'attesissimo evento ha avuto luogo nel suggestivo Grand Hotel di Rimini, dove, poco dopo le 17, gli sposi sono stati accolti in una cornice da sogno tra fiori, celebrità e un'atmosfera carica di emozione. Il matrimonio è stato officiato dal presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.

Simona Ventura e Giovanni Terzi: la proposta di matrimonio a Ballando con le Stelle

Dopo sei anni di relazione, finalmente, Simona Ventura e Giovanni Terzi sono convolati a nozze. A far da testimone alla sposa c'era Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le Stelle. La scelta è dipesa dal fatto che il giornalista ha ufficialmente chiesto la mano della compagna proprio durante una puntata del dancing show, alla presenza dei genitori della conduttrice e con Milly Carlucci sorpresa e altrettanto emozionata.

La coppia aveva già deciso di sposarsi qualche anno fa, ma a causa del covid le nozze erano state rimandate più e più volte. Giovanni Terzi, tuttavia, aveva deciso, chiedendo alla compagna in diretta nazionale di sposarlo, di rendere la data scelta questa volta quella definitiva e aveva chiamato a testimonianza del suo impegno proprio la giuria e la conduttrice del programma.

Da qui la decisione di Simona Ventura di chiedere a Milly Carlucci di farle da testimone nel giorno per lei più importante: "È stato un momento di grande intensità - ha commentato Milly - uno di quelli che ti restano dentro per sempre"