Selvaggia Lucarelli a Fedez: "Se le dichiarazioni di Corona sono bugie denuncialo, con me l'hai fatto per molto meno"

La Lucarelli, dopo la replica di Fedez, ha accusato il rapper di essersi "dato in pasto" a Fabrizio Corona consapevolmente.

Dopo giorni di,indiscrezioni e rivelazioni esplosive, Fedez ha deciso di rispondere pubblicamente alle accuse che lo hanno visto coinvolto nelle ultime settimane. Il rapper, al centro del gossip per i presunti tradimenti ai danni dell’ex moglie Chiara Ferragni e per la sua presunta collaborazione con Fabrizio Corona, ha affidato il suo sfogo a una lunga dichiarazione pubblicata sui social, smentendo con forza alcuni dei rumors che circolano sulla sua vita privata.

Selvaggia Lucarelli attacca Fedez: "Ora fai la vittima, ma per un anno hai dato in pasto la tua vita"

La vicenda si è infiammata dopo la pubblicazione di nuove rivelazioni sul suo passato sentimentale, in particolare sulla telefonata avvenuta con Angelica Montini prima del matrimonio con Chiara Ferragni. Alcune indiscrezioni avevano ipotizzato che il rapper fosse indeciso fino all’ultimo istante sulle nozze con l’imprenditrice digitale, e che avesse addirittura valutato di annullare tutto.

Fedez, però, non ci sta e ribatte con fermezza:

"L'idea che io abbia pensato di lasciare mia moglie nel giorno del matrimonio per fuggire dall'altra parte d'Italia è semplicemente ridicola"

Il rapper ha ribadito di aver scelto consapevolmente Chiara Ferragni, di averla amata e sposata senza alcuna esitazione, costruendo con lei una famiglia solida. Ha quindi respinto l'ipotesi che il suo matrimonio fosse stato frutto di dubbi o ripensamenti.

Inoltre, il rapper milanese ha preso le distanze dall'idea che ci fosse una sorta di strategia mediatica dietro la diffusione di determinate informazioni sulla sua vita privata. Ha negato categoricamente qualsiasi accordo con Fabrizio Corona per decidere cosa rendere pubblico e cosa no, rifiutando l’accusa di aver fornito volontariamente dettagli della sua vita personale per alimentare il gossip.

Nel suo messaggio, il rapper ha poi fatto un appello alla privacy, chiedendo che si ponga fine al bombardamento mediatico sulla sua vita e su quella della sua famiglia. Tuttavia, il suo intervento non ha messo un punto alla vicenda, perché poco dopo è arrivata una dura replica di Selvaggia Lucarelli.

L’intervento di Fedez non ha convinto tutti e, tra le voci più critiche, Selvaggia Lucarelli non ha perso occasione per dire la sua. La giornalista e opinionista, che da tempo segue e commenta le vicende della coppia, ha pubblicato un post al vetriolo in cui accusa il rapper di voler cambiare la narrazione a proprio favore.

Secondo la Lucarelli, l'ex marito della Ferragni, avrebbe cercato di sviare l’attenzione e arginare il danno d’immagine, ignorando il fatto che, per molto tempo, abbia contribuito attivamente alla diffusione di dettagli sulla propria vita privata.

"Falena, è un anno che l’amico tuo continua a diffondere notizie sulla tua vita e su quella di persone a te vicine, facendo del male a tante persone. Un anno di anteprime sui cavoli tuoi e nonostante tutto tu hai continuato a raccontargli i fatti tuoi, ben sapendo a chi li stavi raccontando. E certo non ignorando l’uso che ne facevi", ha scritto la giornalista, riferendosi chiaramente a Fabrizio Corona e al suo ruolo in questa vicenda.

Selvaggia ha poi attaccato Fedez per il tentativo di scaricare tutta la colpa su Corona, dipingendosi come una vittima della situazione:

"Adesso la narrazione è diventata che la pianta infestante (Fabrizio Corona, ndr.) ha fatto tutto da sola. E tu, vittima, subivi tutto. Potevi fermarlo prima, smettendo di dargli in pasto i dettagli più pruriginosi della tua vita e di quella di altre persone. E invece ti sei fermato, sì, ma solo perché è il primo video in cui anziché fare male agli altri ti è arrivato il famoso rinc*lo"

La giornalista sostiene quindi che Fedez abbia tollerato le fughe di notizie fino a quando queste non lo hanno danneggiato direttamente. Ora che è lui a trovarsi sotto i riflettori, avrebbe improvvisamente deciso di chiedere rispetto per la sua privacy.

Infine, non è mancata una frecciatina diretta al rapper in merito alle sue battaglie legali. La Lucarelli ha ironizzato sul fatto che Fedez abbia denunciato lei per diffamazione, chiedendole 150.000 euro di risarcimento per averlo definito "bimbomin*ia", mentre non ha ancora intrapreso alcuna azione contro Corona, nonostante le rivelazioni ben più pesanti fatte dall'ex re dei paparazzi.

"E comunque se l’altro ha raccontato bugie e ha pubblicato chat, video e telefonate senza il tuo consenso denuncialo. Hai denunciato me perché ho detto ‘bimb0min*ia’ e chiedi 150.000 euro per mie dichiarazioni, sono certa che farai lo stesso con la pianta infestante. Certo"